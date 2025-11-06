दिल्ली में 48 घंटे के भीतर चेन लुटेरे गिरफ्तार, छापामारी में बाइक और नकदी बरामद

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में विगत एक नवंबर को डिफेंस कॉलोनी में झपटमारी कर महिला की सोने की चेन लूटने वाले दोनों बदमाशों को डिफेंस कॉलोनी थाने की पुलिस ने 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से अपराध में इस्तेमाल बाइक और चेन बेचने से प्राप्त नकदी भी बरामद की।

दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि पीड़िता एंड्रयूज गंज मार्केट से लौट रही थी और जब गंदा नाला सर्विस रोड, रिंग रोड, डिफेंस कॉलोनी के पास पहुंची, तो दो अज्ञात लड़के बाइक पर आए, रुके और उससे एम्स का रास्ता पूछा। अचानक पीछे बैठे बदमाश ने उसकी सोने की चेन छीन ली और दोनों मौके से भाग गए थे।