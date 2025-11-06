Language
    दिल्ली में 48 घंटे के भीतर चेन लुटेरे गिरफ्तार, छापामारी में बाइक और नकदी बरामद

    By Rais Rais Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:23 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में चेन लूटने की घटना को पुलिस ने तेजी से सुलझाया। 48 घंटे के भीतर दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लूटी गई चेन बेचने से मिले 14,000 रुपये और अपराध में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की। आरोपियों की पहचान सुमित कुमार और विवेक मिश्रा के रूप में हुई है, जिन्हें अब जेल भेज दिया गया है।  

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में विगत एक नवंबर को डिफेंस कॉलोनी में झपटमारी कर महिला की सोने की चेन लूटने वाले दोनों बदमाशों को डिफेंस कॉलोनी थाने की पुलिस ने 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से अपराध में इस्तेमाल बाइक और चेन बेचने से प्राप्त नकदी भी बरामद की।

    दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि पीड़िता एंड्रयूज गंज मार्केट से लौट रही थी और जब गंदा नाला सर्विस रोड, रिंग रोड, डिफेंस कॉलोनी के पास पहुंची, तो दो अज्ञात लड़के बाइक पर आए, रुके और उससे एम्स का रास्ता पूछा। अचानक पीछे बैठे बदमाश ने उसकी सोने की चेन छीन ली और दोनों मौके से भाग गए थे।

    पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू की। टीम ने घटना स्थल के आसपास के 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। इसमें बाइक नंबर का पता चला, जो फरीदाबाद (हरियाणा) में पंजीकृत थी।

    टीम ने फरीदाबाद में छापामारी कर एक आरोपी सुमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर उसके साथी विवेक मिश्रा को भी टीम ने लोनी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया। दोनों के पास से अपराध में इस्तेमाल की गई बाइक के साथ ही सोने की चेन बेचने से प्राप्त धनराशि में से शेष बचे 14,000 रुपये नकद बरामद किए। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।