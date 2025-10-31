कोर्ट कमिश्नर को पिस्टल दिखाकर धमकाने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने निखिल बंसल को एक महीने की जेल की सुनाई सजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को आयोग के क्रियान्वयन के दौरान पिस्टल दिखाकर धमकाने के आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट ने निखिल बंसल को एक महीने के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने अवमाननाकर्ता को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया और उसके खिलाफ स्वतः संज्ञान से शुरू की गई कार्यवाही का निपटारा कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो सजा 15 दिनों के लिए और बढ़ा दी जाएगी।

पीठ ने कहा कि किसी भी न्यायालय द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्त स्वयं अदालत का ही अंग होता है और बंसल ने एक के बाद एक अवैधानिक कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अदालत ने निखिल बंसल को तिहाड़ जेल के संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। निखिल के पिता के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के बाद स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू हुई थी।

यह मामला 30,000 टन औद्योगिक कोयले के निपटान से संबंधित था। निखिल बंसल के पिता को औद्योगिक कोयले के लेन-देन से रोक दिया गया था। उन पर अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया।