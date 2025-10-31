Language
    कोर्ट कमिश्नर को पिस्टल दिखाकर धमकाने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने निखिल बंसल को एक महीने की जेल की सुनाई सजा

    By Vineet Tripathi Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:25 AM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर को धमकाने के आरोप में निखिल बंसल को एक महीने की जेल और जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि बंसल ने अवैधानिक कार्य किए और स्थानीय आयुक्त को डराने की कोशिश की। यह मामला औद्योगिक कोयले के निपटान से संबंधित है, जिसमें बंसल के पिता भी शामिल थे। अदालत ने बंसल को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

    कोर्ट कमिश्नर को धमकाने पर निखिल बंसल को जेल

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को आयोग के क्रियान्वयन के दौरान पिस्टल दिखाकर धमकाने के आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट ने निखिल बंसल को एक महीने के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

    न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने अवमाननाकर्ता को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया और उसके खिलाफ स्वतः संज्ञान से शुरू की गई कार्यवाही का निपटारा कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो सजा 15 दिनों के लिए और बढ़ा दी जाएगी।

    पीठ ने कहा कि किसी भी न्यायालय द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्त स्वयं अदालत का ही अंग होता है और बंसल ने एक के बाद एक अवैधानिक कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अदालत ने निखिल बंसल को तिहाड़ जेल के संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। निखिल के पिता के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के बाद स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू हुई थी।

    यह मामला 30,000 टन औद्योगिक कोयले के निपटान से संबंधित था। निखिल बंसल के पिता को औद्योगिक कोयले के लेन-देन से रोक दिया गया था। उन पर अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया।

    स्थानीय आयुक्त नियुक्त की गईं महिला ने पिछले जुलाई 2025 में पुलिस अधिकारियों के साथ फरीदाबाद स्थित परिसर का दौरा किया। स्थानीय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अवमाननाकर्ता निखिल बंसल ने स्थानीय आयुक्त को डराने-धमकाने की कोशिश की गई और मेज पर एक पिस्टल रख दी। इसके बाद बंसल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई।