    CAQM समिति ने की वाहन प्रदूषण पर चर्चा, समाधान के लिए जल्द तैयार होंगी सिफारिशें

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:08 PM (IST)

    वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की विशेषज्ञ समिति ने सोमवार को पहली बैठक की।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की विशेषज्ञ समिति ने सोमवार को पहली बैठक में दिल्ली और एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर विस्तार से चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता प्रो अशोक झुनझुनवाला ने की, जबकि सह-अध्यक्षता डा प्रो रणदीप गुलेरिया ने की।

    बैठक में वाहन श्रेणी के अनुसार उत्सर्जन योगदान का आकलन, इससे लोगों पर पड़ने वाले जोखिम, इलेक्ट्रिक वाहनों की तैयारी और आवश्यक बुनियादी ढांचे की जरूरतों पर विचार किया गया। समिति आगामी बैठकों में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस और व्यावहारिक सिफारिशें पेश करेगी।

    गौरतलब है कि दिल्ली और एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सीएक्यूएम ने तीन दिन पहले ही 15 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति में प्रमुख शिक्षाविद, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और ऑटोमोटिव अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं, जो वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बहुआयामी रोडमैप तैयार करेंगे।

    यह समिति वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के खंडवार योगदान और संबंधित जोखिमों का आकलन करेगी। साथ ही तकनीकी तत्परता, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं, लागत संबंधी प्रभावों व इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की भी जांच करेगी व आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उपायों की सिफारिश करेगी।

    समिति को दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छ गतिशीलता से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों और नियामक ढांचों की समीक्षा करने के लिए कहा गया है, जिसमें बीएस के मानदंड, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहल और ईंधन दक्षता मानक शामिल हैं। समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए दो महीने की समय सीमा दी गई है।