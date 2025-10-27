दिल्ली में खौफनाक वारदात, दो दोस्तों ने चाकू से वार कर कैब चालक को उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। किशनगढ़ इलाके में रविवार रात ढाई साल पूर्व हुए झगड़े का बदला लेने के लिए दो दोस्तों ने कैब चालक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मछली पार्क में सोमवार सुबह खून से लथपथ मिलने की सूचना किशनगढ थाने को मिली।

मृतक की शिनाख्त किशनगढ़ के ही 23 वर्षीय कैब चालक नितेश खत्री के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपित मोहित महलावत उर्फ मन्नू और लक्की उर्फ टन्नू को गिरफ्तार किया है।

पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि नितेश खत्री अपने परिवार के साथ किशनगढ़ इलाके में रहता था और कैब चलाता था। सोमवार सुबह छह बजे किशनगढ़ पुलिस को एक पीसीआर काल मिली। इसमें बताया गया कि मछली पार्क में एक युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है।

जांच में क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। मृतक के परिजनों व पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि कुछ समय पहले उनका किशनगढ़ में रहने वाले मोहित महलावत से झगड़ा हुआ था। इसके आधार पर पुलिस ने मोहित और लक्की को गिरफ्तार किया।

उनके कब्जे से खून से सने कपड़े व चाकू के अलावा नितेश का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। आरोपित मोहित ने बताया कि करीब ढाई साल पहले नितेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की थी और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। तभी से वह बदला लेने की फिराक में था।