इमिग्रेशन ब्यूरो ने ‘एयर सुविधा’ को लिखा ‘एयर सविता’, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक; उठ रहे सवाल

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली। सरकारी विभागों की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं में एक-एक शब्द की अहमियत होती है, लेकिन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आधिकारिक एक्स हैंडल पर हुई एक वर्तनी की गलती चर्चा का विषय बन गई है।

विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी एयर सुविधा फार्म को लेकर जारी एक पोस्ट में विभाग ने इसे एयर सविता लिख दिया। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट को लेकर मजाक और नाराजगी देखने को मिल रही है।

जागररूकता संदेश में टाइपो एरर दरअसल, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल @BOIndiaOfficial से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक जागरूकता संदेश साझा किया था। इसमें विदेश से भारत लौटने वाले यात्रियों को एयर सुविधा 2.0 के तहत ऑनलाइन हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन फाॅर्म भरने की जानकारी दी गई थी। पोस्ट में बताया गया कि यात्रियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पासपोर्ट, फ्लाइट और यात्रा संबंधी विवरण के साथ स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब भी देने होंगे।

Air Suvidha की जगह लिखा Air Savita हालांकि, इसी पोस्ट में आधिकारिक वेबसाइट का जिक्र करते हुए Air Suvidha की जगह Air Savita लिख दिया गया। सरकारी विभाग के आधिकारिक अकाउंट से हुई इस गलती को लेकर यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। पोस्ट को लेकर लोग चुटकी ले रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने इसे सरकारी संचार में लापरवाही से जोड़कर नाराजगी जाहिर की है।