    बुराड़ी के बैंक्वेट हॉल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, दमकल ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    दिल्ली के बुराड़ी में एक बैंक्वेट हॉल में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

    दिल्ली के बुराड़ी में बैंक्वेट हॉल में लगी आग।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बुराड़ी के नथुपुरा स्थित बैंक्वेट हॉल में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। सूचना पर दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और डेढ़ घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। इस बैंकेट हॉल में बीती रात शादी समारोह था। उसी के टेंट में रखे सामान में आग लग गई, जो अचानक पूरे बैंकेट में फैल गई।

    हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है।

    दमकल विभाग के अधिकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह 6:40 मिनट पर नथुपुरा स्थित वरदान बैंक्वेट हॉल में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना पर दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और करीब डेढ़ घंटे में आग पर काबू पा लिया गया।

    शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शाॅर्ट सर्किट के कारण टेंट के सामान से भड़की और पूरे बैंक्वेट में फैल गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल व हताहत नहीं हुआ। फिलहाल कूलिंग का काम जारी है और पुलिस आग लगने के कारण का पता लगा रही है।