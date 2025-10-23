सांसदों के रहने के लिए बनवाए गए ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में साजिशन लगाई गई थी आग, पुलिस को संदिग्ध की तलाश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। डाॅ. बिशंबर दास मार्ग स्थित राज्यसभा सदस्यों के ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट में लगी आग में जांच के बाद अब नया मोड़ आ गया है। जांच में पता चला है कि आग जानबूझ कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाई थी।

क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने आग बुझने के बाद जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें पता चला कि किसी संदिग्ध व्यक्ति ने जानबुझ कर उस इमारत में आग लगाई थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआइआर में भी यह बात लिखी है। फिलहाल, रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उस अज्ञात व्यक्ति की तलाश में जुटी है।

ज्ञात हो 18 अक्टूबर की दोपहर करीब 1 बजकर 24 मिनट पर बीडी मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में आग लगने की सूचना दमकल विभाग और नार्थ एवेन्यू पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की 11 गाड़ियां पहुंच गई थी।

इसके अलावा तीन एंबुलेंस और 8 पीसीआर की गाड़ियां पहुंचीं। लगभग एक घंटे में आग पर काबू पा लिया गया था। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। आग बुझाने के बाद मौके पर फायर विभाग के इंचार्ज राजेंद्र अटवाल मौके पर मौजूद थे।