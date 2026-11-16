गर्लफ्रेंड की फैमिली से बचने का प्लान हुआ फेल, साड़ी से छूटा हाथ; चौथी मंजिल से गिरा ब्वॉयफ्रेंड और उसका दोस्त
गर्लफ्रेंड के घर परिवार के अचानक आने पर दो युवक चौथी मंजिल से साड़ी की रस्सी बनाकर उतरते समय गिर ...और पढ़ें
मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। गर्लफ्रेंड से मिलने का प्लान था, लेकिन अचानक परिवार के पहुंचने से दोनों युवकों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। पकड़े जाने के डर से उन्होंने चौथी मंजिल की बालकनी से साड़ियों को जोड़कर रस्सी बनाई और नीचे उतरने लगे।
कुछ दूर उतरने के बाद ही रस्सी से पकड़ छूट गई और दोनों धड़ाम से नीचे जा गिरे। एक युवक दूसरे मकान की छत पर गिरा, जबकि दूसरा सीधे जमीन पर पहुंचा। उधर, उन्हें इस तरह उतरते देख पड़ोसी को चोरी का शक हुआ और उसने पुलिस को कॉल कर दिया।
परिवार को देखते ही दोनों भागे
घटना डाबड़ी थाना क्षेत्र के चाणक्य प्लेस की है। जानकारी के अनुसार, रविवार शाम युवती घर में अकेली थी। उसने अपने ब्वॉयफ्रेंड को चौथी मंजिल स्थित घर पर मिलने के लिए बुलाया था। युवक अपने एक दोस्त को भी साथ ले आया। इसके बाद तीनों घर में पार्टी कर रहे थे।
इसी बीच अचानक युवती के परिवार वाले घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही तीनों घबरा गए। परिवार की नजरों से बचने के लिए युवती ने घर में रखी साड़ियों को आपस में बांधकर रस्सी बनाई और उसे बालकनी से नीचे लटका दिया। दोनों युवक इसी अस्थायी रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगे।
साड़ी ने बीच रास्ते में छोड़ा साथ
दोनों युवक कुछ नीचे उतरे ही थे कि उनकी पकड़ छूट गई। इसके बाद दोनों नीचे गिरकर घायल हो गए। इनमें से एक पास के दूसरे मकान की छत पर जा गिरा, जबकि दूसरा सीधे नीचे गिरा।
इधर, बालकनी से साड़ी के सहारे उतरते युवकों को देखकर पड़ोसी को लगा कि वे चोरी करके भाग रहे हैं। उसने तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) को कॉल कर दी।
पुलिस ने दोनों को पहुंचाया अस्पताल
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल विभाग और एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को बाहर निकलवाया गया और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस के अनुसार, दोनों युवक फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। उनके बयान दर्ज होने के बाद ही मामले की पूरी जानकारी सामने आ सकेगी। अब तक पुलिस को इस संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है।
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