गर्लफ्रेंड की फैमिली से बचने का प्लान हुआ फेल, साड़ी से छूटा हाथ; चौथी मंजिल से गिरा ब्वॉयफ्रेंड और उसका दोस्त

मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। गर्लफ्रेंड से मिलने का प्लान था, लेकिन अचानक परिवार के पहुंचने से दोनों युवकों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। पकड़े जाने के डर से उन्होंने चौथी मंजिल की बालकनी से साड़ियों को जोड़कर रस्सी बनाई और नीचे उतरने लगे।

कुछ दूर उतरने के बाद ही रस्सी से पकड़ छूट गई और दोनों धड़ाम से नीचे जा गिरे। एक युवक दूसरे मकान की छत पर गिरा, जबकि दूसरा सीधे जमीन पर पहुंचा। उधर, उन्हें इस तरह उतरते देख पड़ोसी को चोरी का शक हुआ और उसने पुलिस को कॉल कर दिया।

परिवार को देखते ही दोनों भागे घटना डाबड़ी थाना क्षेत्र के चाणक्य प्लेस की है। जानकारी के अनुसार, रविवार शाम युवती घर में अकेली थी। उसने अपने ब्वॉयफ्रेंड को चौथी मंजिल स्थित घर पर मिलने के लिए बुलाया था। युवक अपने एक दोस्त को भी साथ ले आया। इसके बाद तीनों घर में पार्टी कर रहे थे।

इसी बीच अचानक युवती के परिवार वाले घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही तीनों घबरा गए। परिवार की नजरों से बचने के लिए युवती ने घर में रखी साड़ियों को आपस में बांधकर रस्सी बनाई और उसे बालकनी से नीचे लटका दिया। दोनों युवक इसी अस्थायी रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगे।

साड़ी ने बीच रास्ते में छोड़ा साथ दोनों युवक कुछ नीचे उतरे ही थे कि उनकी पकड़ छूट गई। इसके बाद दोनों नीचे गिरकर घायल हो गए। इनमें से एक पास के दूसरे मकान की छत पर जा गिरा, जबकि दूसरा सीधे नीचे गिरा।