कौन चला रहा लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क? साबरमती जेल के मुलाकातियों की कुंडली खंगालेगी दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से साबरमती जेल में मिलने वालों का ब्योरा मांगा है। यह ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के आगंतुकों का ब्योरा मांगा।
यह कदम रंगदारी की धमकियों के बीच उठाया गया है।
अस्पताल मालिक और बॉलीवुड हस्तियों को भी मिली धमकियां।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के उन लोगों का ब्योरा मांगा है जो गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में उससे मिलने आते हैं।
यह कदम जेल के बाहर सक्रिय व्यक्तियों के साथ उसके संभावित संबंधों की पहचान करने के लिए उठाया गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जेल अधिकारियों से विवरण मिलने पर उन आगंतुकों की गतिविधियों और हरकतों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
उनके प्रोफाइल और बिश्नोई के करीबी सहयोगियों के साथ संभावित संबंधों की भी जांच की जाएगी। यह कदम कारोबारियों और फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों के खिलाफ बिश्नोई गैंग के नाम से दी जा रही रंगदारी की कई धमकियों के बीच उठाया गया है।
जेल में मिलने आने वालों का मांगा ब्योरा
दिल्ली में, निहाल विहार स्थित एक प्राइवेट अस्पताल के मालिक ने हाल ही में पुलिस से संपर्क किया, क्योंकि उन्हें खुद को इस गैंग से जुड़ा बताने वाले एक व्यक्ति से जान से मारने की धमकी और 20 करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग मिली थी।
यह धमकी एक अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर से इंटरनेट मीडिया के जरिए भेजी गई थी।
बॉलीवुड हस्तियों को भी मिली धमकियां
मुंबई में बॉलीवुड हस्तियों को मिली धमकियों में भी इस गैंग का नाम सामने आया है। अभिनेता तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को हाल ही में पैसे की मांग करने वाले धमकी भरे ऑडियो मैसेज मिले थे।
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