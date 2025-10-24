Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में थम नहीं रहा धमकी मिलने का सिलसिला, फिर चार स्कूलों को बम से उड़ाने का आया ईमेल

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:13 PM (IST)

    दिल्ली में शुक्रवार सुबह चार स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जिससे हड़कंप मच गया। द्वारका, नांगलोई, गोयला डेयरी और प्रसाद नगर के स्कूलों को निशाना बनाया गया। दमकल विभाग, पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने गहन जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बाद में धमकी को फर्जी घोषित कर दिया गया और पुलिस ईमेल के स्रोत की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राजधानी दिल्ली के चार स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी।

    पीटीआई, नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के चार स्कूलों को शुक्रवार सुबह एक बार फिर बम की धमकी वाले ईमेल मिले। इसके बाद अधिकारियों को तुरंत परिसर खाली कराकर गहन जाच करवानी पड़ी दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारी ने आगे बताया कि अलग-अलग स्कूलों को निशाना बनाकर चार बम की धमकी वाले ईमेल भेजे गए थे, जो बाद में फर्जी निकले।दमकल विभाग के अनुसार, पहला कॉल सुबह 8.15 बजे द्वारका के सेक्टर 16 स्थित सीआरपीएफ स्कूल में बम की धमकी के संबंध में आया

    इसके बाद 8.20 बजे नांगलोई के संत दर्शन पब्लिक स्कूल से एक और कॉल आया। लगभग 8.51 बजे गोयला डेयरी इलाके के शांति ज्ञान निकेतन से भी ऐसा ही एक कॉल आया और चौथा धमकी भरा कॉल सुबह 10.33 बजे प्रसाद नगर के आंध्रा स्कूल से आया।

    अधिकारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड के साथ डीएफएस की कई टीमें सभी स्कूलों पर पहुचीं। उन्होंने आगे कहा, "सभी परिसरों की गहन जाच की गई और कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सत्यापन के बाद कॉल को फर्जी घोषित कर दिया गया।" अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ईमेल के स्रोत का पता लगा रही है ताकि दहशत फैलाने वालों की पहचान की जा सके।

    बता दें, पिछले महीने ही दिल्ली भर के सौ से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे, जिससे हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने कहा था कि धमकी भरे मैसेज में दर्जनों स्कूल प्रिंसिपलों और एडमिनिस्ट्रेटरों के पतों की लंबी सूची थी। इसमें दावा किया गया था कि स्कूल परिसर में विस्फोटक रखे गए हैं और अगर उन्हें 24 घंटे के भीतर निष्क्रिय नहीं किया गया तो भयानक परिणाम भुगतने होंगे।

     