दिल्ली में थम नहीं रहा धमकी मिलने का सिलसिला, फिर चार स्कूलों को बम से उड़ाने का आया ईमेल

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के चार स्कूलों को शुक्रवार सुबह एक बार फिर बम की धमकी वाले ईमेल मिले। इसके बाद अधिकारियों को तुरंत परिसर खाली कराकर गहन जांच करवानी पड़ी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने आगे बताया कि अलग-अलग स्कूलों को निशाना बनाकर चार बम की धमकी वाले ईमेल भेजे गए थे, जो बाद में फर्जी निकले।दमकल विभाग के अनुसार, पहला कॉल सुबह 8.15 बजे द्वारका के सेक्टर 16 स्थित सीआरपीएफ स्कूल में बम की धमकी के संबंध में आया।

इसके बाद 8.20 बजे नांगलोई के संत दर्शन पब्लिक स्कूल से एक और कॉल आया। लगभग 8.51 बजे गोयला डेयरी इलाके के शांति ज्ञान निकेतन से भी ऐसा ही एक कॉल आया और चौथा धमकी भरा कॉल सुबह 10.33 बजे प्रसाद नगर के आंध्रा स्कूल से आया।

अधिकारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड के साथ डीएफएस की कई टीमें सभी स्कूलों पर पहुंचीं। उन्होंने आगे कहा, "सभी परिसरों की गहन जांच की गई और कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सत्यापन के बाद कॉल को फर्जी घोषित कर दिया गया।" अधिकारियों के अनुसार, पुलिस ईमेल के स्रोत का पता लगा रही है ताकि दहशत फैलाने वालों की पहचान की जा सके।