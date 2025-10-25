Language
    दिल्ली के चार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल का सच जान हो जाएंगे हैरान

    By Mohammed Saqib Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:00 AM (IST)

    दिल्ली में शुक्रवार को चार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने स्कूलों को खाली कराकर जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दमकल विभाग के अनुसार, स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल भेजे गए थे। पिछले महीने भी कई स्कूलों को ऐसी धमकी मिली थी।

    चार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को चार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से अफरा-तफरी मच गई। धमकी मिलने के बाद चारों स्कूलों को तुरंत खाली कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड के साथ अग्निशमन विभाग की कई टीमें पहुंची। 

    टीमों ने स्कूल खाली कराकर गहन जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जांच के बाद काल को फर्जी घोषित कर दिया गया। साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दमकल विभाग के अधिकारी के अनुसार अलग-अलग स्कूलों को निशाना बनाकर चार बम की धमकी वाले ई-मेल भेजे गए थे। पहला ई-मेल सुबह 8:15 बजे द्वारका के सेक्टर-16 स्थित सीआरपीएफ स्कूल को मिला। 

    सौ से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी

    इसके बाद 8:20 बजे नांगलोई के संत दर्शन पब्लिक स्कूल से एक और काल आया। करीब 8:51 बजे शांति ज्ञान निकेतन से भी एक काल आई और चौथा धमकी भरा ई-मेल मिलने की सूचना सुबह 10:33 बजे प्रसाद नगर के आंध्र स्कूल से मिली। 

    सूचना मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड के साथ दमकल विभाग की टीमें पहुंची। बता दें कि पिछले माह भी दिल्ली के सौ से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी वाले ई-मेल मिले थे।