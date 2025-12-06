दिल्ली के दो पॉश इलाकों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप; डॉग स्क्वॉड के साथ पहुंची पुलिस

पीटीआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शनिवार को दो जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जानकारी के मुताबिक भारतीय महिला प्रेस कोर (आईडब्ल्यूपीसी) और शंकर मार्केट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन बाद में इसे अफवाह घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि आईपीडब्ल्यूसी को एक ईमेल के माध्यम से विंडसर प्लेस स्थित उसके परिसर में विस्फोटक रखे जाने की धमकी मिली। यह सूचना दोपहर करीब 1.30 बजे प्राप्त हुई थी। एक अन्य मैसेज में कनॉट प्लेस क्षेत्र के शंकर मार्केट को भी इसी तरह की धमकी दी गई।

इसके बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और दमकल की गाड़ियों के साथ कई पुलिस टीमें दोनों जगहों पर पहुंचीं और गहन जांच की। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा परिसर की तलाशी लेने के बाद, इलाकों की घेराबंदी कर दी गई और अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई।