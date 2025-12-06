Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के दो पॉश इलाकों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप; डॉग स्क्वॉड के साथ पहुंची पुलिस

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:59 PM (IST)

    शनिवार को दिल्ली के दो पॉश इलाके, भारतीय महिला प्रेस कोर और शंकर मार्केट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों जगहों प ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली के दो इलाकों को बम से उड़ाने की धमकी बाद में निकला फर्जी।

    पीटीआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शनिवार को दो जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जानकारी के मुताबिक भारतीय महिला प्रेस कोर (आईडब्ल्यूपीसी) और शंकर मार्केट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन बाद में इसे अफवाह घोषित कर दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने बताया कि आईपीडब्ल्यूसी को एक ईमेल के माध्यम से विंडसर प्लेस स्थित उसके परिसर में विस्फोटक रखे जाने की धमकी मिली। यह सूचना दोपहर करीब 1.30 बजे प्राप्त हुई थी। एक अन्य मैसेज में कनॉट प्लेस क्षेत्र के शंकर मार्केट को भी इसी तरह की धमकी दी गई।

    इसके बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और दमकल की गाड़ियों के साथ कई पुलिस टीमें दोनों जगहों पर पहुंचीं और गहन जांच की। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा परिसर की तलाशी लेने के बाद, इलाकों की घेराबंदी कर दी गई और अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई।

    एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "किसी भी स्थान पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। गहन निरीक्षण के बाद, दोनों धमकियों को अफवाह घोषित कर दिया गया।" उन्होंने आगे कहा कि आगे की जांच जारी है।