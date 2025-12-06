दिल्ली के दो पॉश इलाकों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप; डॉग स्क्वॉड के साथ पहुंची पुलिस
शनिवार को दिल्ली के दो पॉश इलाके, भारतीय महिला प्रेस कोर और शंकर मार्केट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों जगहों प ...और पढ़ें
पीटीआई, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शनिवार को दो जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जानकारी के मुताबिक भारतीय महिला प्रेस कोर (आईडब्ल्यूपीसी) और शंकर मार्केट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन बाद में इसे अफवाह घोषित कर दिया गया।
पुलिस ने बताया कि आईपीडब्ल्यूसी को एक ईमेल के माध्यम से विंडसर प्लेस स्थित उसके परिसर में विस्फोटक रखे जाने की धमकी मिली। यह सूचना दोपहर करीब 1.30 बजे प्राप्त हुई थी। एक अन्य मैसेज में कनॉट प्लेस क्षेत्र के शंकर मार्केट को भी इसी तरह की धमकी दी गई।
इसके बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और दमकल की गाड़ियों के साथ कई पुलिस टीमें दोनों जगहों पर पहुंचीं और गहन जांच की। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा परिसर की तलाशी लेने के बाद, इलाकों की घेराबंदी कर दी गई और अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "किसी भी स्थान पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। गहन निरीक्षण के बाद, दोनों धमकियों को अफवाह घोषित कर दिया गया।" उन्होंने आगे कहा कि आगे की जांच जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।