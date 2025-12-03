दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज में बम की सूचना, मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के देशबंधु कॉलेज में बम की सूचना मिली है। बम की सूचना से कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।

वहीं, पुलिस कॉलेज में जांच कर रही है। फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि बम की सूचना किसने और कहां से दी गई है।