दिल्ली के चार कोर्ट और CRPF के दो स्कूलों को बम की धमकी, जैश-ए-मोहम्मद के नाम से आया ई-मेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक फिर से स्कूलों और कोर्ट को बम की धमकी मिली है। दिल्ली के साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस, तीस हजारी और रोहिणी कोर्ट समेत सीआरपीएफ के दो स्कूलों को बम की धमकी मिली है। यह धमकी भरा ई-मेल जैश-ए-मोहम्मद के नाम से आया है।

वहीं, जांच के लिए मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने बताया कि ये स्कूल प्रशांत विहार और द्वारका में स्थित हैं और बम की धमकी वाली कॉल सुबह करीब 9 बजे मिली थी।

इस मामले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने दोनों स्कूलों की गहन जांच की और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसे झूठी खबर घोषित कर दिया गया है।

साकेत कोर्ट परिसर को खाली कराकर कर अंदर जाने वाले सभी रास्ते बंद किए गए हैं। इस कारण वकीलों की गाड़ी सड़क पर खड़े होने के कारण जाम लग गया। बताया गया कि द्वारका कोर्ट में काम सामान्य चल रहा है।



(पीटीआई इनपुट के साथ)