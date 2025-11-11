Delhi Blast Reason: धमाके में आरडीएक्स का हुआ प्रयोग? ये 5 बातें आतंकी हमले की ओर कर रहीं इशारा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि करीब पांच किमी दूर तिलक ब्रिज तक उसकी आवाज सुनाई पड़ी। जबकि, एक किमी के दायरे में धरती हिल गई। घरों, दुकानों के साथ ही कार्यालयों के शीशे तक टूट गए। पुरानी दिल्ली व राजघाट की ओर से बड़ी तादात में पक्षी उड़ते हुए नई दिल्ली की ओर आने लगे। सिविक सेंटर के कर्मियों ने भी धमाका सुनने की बात कहीं।

भागीरथ पैलेस के कारोबारी संगठन के अध्यक्ष राधे श्याम मिश्रा ने बताया कि उनके बाजार के कई दुकानों के न सिर्फ शीशे टूट गए, बल्कि तेज धमाके के साथ कंपन महसूस किया गया है ऐसे में लोगों में इस धमाके की चर्चा काफी देर तक रही कि यह क्या है। टायर फटने या सिलेंडर ब्लास्ट के कयासों के आधे घंटे बाद यह जानकारी मिली कि लालकिला के सामने धमाका हुआ है।