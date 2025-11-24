दिल्ली में भाजपा का 'यूनिटी मार्च', मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर देश की एकता के साथ खिलवाड़ का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। Delhi Unity March भाजपा के नवीन शाहदरा जिले में रविवार को यूनिटी मार्च निकाला गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के साथ क्षेत्र के लोग इस मार्च में शामिल हुए। हाथ में तिरंगा लेकर लोग राष्ट्र एकता के नारे लगाते रहे। करीब पांच किलोमीटर क्षेत्र में निकले मार्च के दौरान लोगों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया।

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आजादी के बाद देश तमाम रियासतों और राजवाड़ों में बांटा हुआ था। जिसको एकजुट करने के लिए लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सरदार पटेल ने इन रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत की कल्पना को साकार किया। जबकि कश्मीर के विलय की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी, वह उस जिम्मेदारी को ढंग से नहीं निभा सके थे।

कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत को एकजुट करने के लिए पूरे देश में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। तिवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आज भी देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा के नवीन शाहदरा जिलाध्यक्ष मास्टर बिनोद ने कहा कि सरदार पटेल के विचारों को लोगों को अपनाना चाहिए।