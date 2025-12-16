भाजपा-आरएसएस पर जनादेश चोरी का आरोप, भारतीय युवा कांग्रेस का जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय युवा कांग्रेस ने सोमवार को मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर भाजपा-आरएसएस जनादेश की चोरी कर रहे हैं।

चिब ने कहा कि यह देश के संविधान पर हमला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। देश के जन-जन के बीच आज मतदाता सूची का मुद्दा पहुंच गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। इस दौरान 20 युवा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।



