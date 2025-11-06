BJP कार्यकर्ता ने पहले दिल्ली, फिर बिहार में डाला वोट... आप नेता सौरभ भारद्वाज का सनसनीखेज आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी (आप) नेता सौरभ भारद्वाज ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने एक शख्स की तस्वीर के साथ एक पोस्ट किया, जिसमें वह उसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग करते दिखाया और अब बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग करते दिखाया गया है।

उन्होंने कहा कि वोट चोरी का सुबूत आपके सामने हैं । भाजपा का एक कार्यकर्ता पहले 05 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। उसके बाद आज 06 नवंबर 2025 वो बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। दिल्ली के द्वारका में फिर बिहार के सिवान में वोट डाला। SIR के बाद ये गुंजाइश ही नहीं बची कि बाहर किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का वोट बिहार की वोटर लिस्ट में हो और रह जाए ।