MCD उपचुनाव में 12 में 7 सीटें भी जीतकर गदगद है BJP, सचदेवा ने कहा- भाजपा दिल्लीवासियों की पहली पसंद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एमसीडी उपचुनाव परिणाम पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, उपचुनाव में 12 में से 7 वार्ड जीत मिली है और लगभग 46% वोट भाजपा को मिला है। चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि भाजपा दिल्लीवालों की पहली पसंद है। पार्टी ने गंभीरता से चुनाव लड़ा। 8 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा गया और छह विजेता रहीं। पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रचार अभियान से यह जीत मिली।

मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर नवनिर्वाचित पार्षदों को बधाई और दिल्लीवासियों को धन्यवाद दिया। कहा, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, समर्पण और संगठन की सामूहिक शक्ति का यह मजबूत प्रमाण है।

प्रेसवार्ता में सचदेवा ने कहा, उपचुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज एवं एक अन्य नेता दुर्गेश पाठक अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हार और मुस्लिम मतदाताओं के दूर जाने के कारण आप नेता हताश हैं। आप बहुत कम अंतर से नारायणा वार्ड में जीत प्राप्त की। इसी तरह से बहुत कम अंतर से अशोक विहार हार गई। इसके बावजूद वह वोट चोरी एवं चुनाव चोरी जैसे बयान देकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।