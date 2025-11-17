बिहार चुनाव के बाद दिल्ली BJP के नेताओं की नजर MCD उप-चुनाव पर, बैठक में तैयारी की समीक्षा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव को भाजपा गंभीरता से ले रही है। इस चुनाव पर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की भी नजर है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष दिल्ली के नेताओं के साथ बौठक कर चुनाव की तैयारी की समीक्षा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली भाजपा के अन्य नेता बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं।

दिल्ली में 12 वार्डों में उपचुनाव हो रहा है। इनमें से नौ वार्डों में भाजपा के पार्षद थे। पार्टी के लिए इनमें जीत दोहराने के साथ ही आप के कब्जा वाले वार्डों में भी केसरिया फहराने की चुनौती है। इसे ध्यान में रखकर पार्टी तैयारी कर रही है। रविवार को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दिल्ली के नेताओं के साथ चुनाव की तैयारी की समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार के काम और उससे लोगों को मिल रहे लाभ की जानकारी चुनाव वाले वार्ड में जन-जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया।