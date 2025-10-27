'छठ के मौके पर शराब की दुकानें खोल भाजपा ने पूर्वांचलियों का किया अपमान', AAP नेता ने लगाए आरोप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। जिस तरह दिल्ली की भाजपा सरकार छठ महापर्व के आयोजन को लेकर इस बार बेहतर व्यवस्थाएं किए जाने का दावा कर रही है, उसी तरह आम आदमी पार्टी भी इस पर्व पर कमियां ढूंढ कर दिल्ली की भाजपा सरकार को पर हमला बोल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी क्रम में आप की दिल्ली इकाई ने सोमवार को भाजपा सरकार पर छठ व्रतधारियों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। आप ने कहा है कि आस्था और पवित्रता के महापर्व छठ पर दिल्ली में शराब की दुकानें खुली रखी जाना इस बात का सुबूत है कि भाजपा सरकार को श्रद्धालुओं की भावनाअों से कोई लेना देना नहीं है।



आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में नकली एक्यूआइ और नकली यमुना बनाने वाली भाजपा की नकली सनातनी सरकार है।