    दिल्ली से बिहार ले जा रही शराब तस्करी का भंडाफोड़, ऑटो में छिपाकर ले जा रहे थे 1920 क्वार्टर

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:34 PM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बिहार में अवैध शराब सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो तस्करों, पंकज कुमार और अतुल चौहान को गिरफ्तार कर 1,920 क्वार्टर अवैध शराब जब्त की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बिहार में शराबबंदी के कारण वे दिल्ली से शराब की तस्करी कर मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बिहार में अवैध शराब सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिहार में शराब की गैर-कानूनी सप्लाई करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1,920 क्वार्टर गैर-कानूनी शराब जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शास्त्री पार्क के पंकज कुमार और खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद के अतुल चौहान के रूप में हुई है।

    डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार के अनुसार, दिल्ली से बिहार में शराब की गैर-कानूनी सप्लाई की एक टिप-ऑफ के आधार पर, ACP गिरीश कौशिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर संदीप तुशीर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि इंटरस्टेट सप्लायर ने बिहार में सप्लाई के लिए बड़ी मात्रा में शराब खरीदी है। इस रैकेट से काफी मुनाफा हो रहा था।

    टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने रोहिणी के सेक्टर 18 में मेट्रो स्टेशन के पास जाल बिछाया और दो तस्करों को एक ऑटो-रिक्शा के साथ पकड़ लिया। पूछताछ करने पर, ऑटो-रिक्शा ड्राइवर की पहचान अतुल चौहान और को-ड्राइवर की पहचान पंकज कुमार के रूप में हुई। ऑटो-रिक्शा की चेकिंग करने पर, मोटे काले पॉलीथीन में लिपटे कुल 40 कार्डबोर्ड बॉक्स मिले, जिनमें कुल 1,920 क्वार्टर शराब थी।

    पुलिस टीम ने ऑटो-रिक्शा भी ज़ब्त कर लिया। इस गिरोह में शामिल दूसरे आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे भी छापेमारी जारी है। पूछताछ में पंकज ने बताया कि वह पिछले तीन साल से दिल्ली में रह रहा है। अपने खर्चे पूरे करने के लिए, वह अपने दोस्त के साथ गैर-कानूनी शराब के धंधे में आ गया। चूंकि बिहार में शराब बैन है, इसलिए आरोपी ने आसानी से पैसे कमाने के लिए दिल्ली से बिहार में गैर-कानूनी तरीके से शराब सप्लाई करना शुरू कर दिया। उसका पहले कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है।