दिल्ली से बिहार ले जा रही शराब तस्करी का भंडाफोड़, ऑटो में छिपाकर ले जा रहे थे 1920 क्वार्टर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिहार में शराब की गैर-कानूनी सप्लाई करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1,920 क्वार्टर गैर-कानूनी शराब जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शास्त्री पार्क के पंकज कुमार और खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद के अतुल चौहान के रूप में हुई है।

डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार के अनुसार, दिल्ली से बिहार में शराब की गैर-कानूनी सप्लाई की एक टिप-ऑफ के आधार पर, ACP गिरीश कौशिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर संदीप तुशीर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि इंटरस्टेट सप्लायर ने बिहार में सप्लाई के लिए बड़ी मात्रा में शराब खरीदी है। इस रैकेट से काफी मुनाफा हो रहा था।

टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने रोहिणी के सेक्टर 18 में मेट्रो स्टेशन के पास जाल बिछाया और दो तस्करों को एक ऑटो-रिक्शा के साथ पकड़ लिया। पूछताछ करने पर, ऑटो-रिक्शा ड्राइवर की पहचान अतुल चौहान और को-ड्राइवर की पहचान पंकज कुमार के रूप में हुई। ऑटो-रिक्शा की चेकिंग करने पर, मोटे काले पॉलीथीन में लिपटे कुल 40 कार्डबोर्ड बॉक्स मिले, जिनमें कुल 1,920 क्वार्टर शराब थी।