भारत टैक्सी: दिल्ली-एनसीआर की सवारी ढुलाई में लाएगा क्रांतिकारी बदलाव, मनमाने किराए से मिलेगी मुक्ति

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। चालक और यात्रियों के बीच कैब का एसी चलाने को लेकर विवाद अक्सर होते हैं। चालक शिकायत करते मिलते हैं कि एग्रीगेटर कंपनियों द्वारा उनसे इतना अधिक कमीशन वसूला जा रहा है कि, उनकी कैब का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए कैब का एसी न चलाकर खर्च बचा रहे हैं।

वहीं, यात्री आरोप लगाते हैं कि व्यस्त समय में एप बेस्ड कैब कंपनियों द्वारा उनसे मनमाना किराया वसूला जा रहा है। इन सभी शिकायतों से यात्रियों और कैब मालिकों दोनों को मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में शुरू ''भारत टैक्सी'' दिल्ली-एनसीआर की सवारी ढुलाई में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है।

इसमें, कैब मालिकों को मनमाने कमीशन तथा यात्रियों को मनमाने किराये से मुक्ति मिलेगी। सहकार माडल से संचालित इस एप बेस्ड कैब, टैक्सी, आटो व बाइक सेवा में वाहन मालिक कंपनी के अंशधारक भी बनेंगे। साथ ही उन्हें जीवन तथा स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा।

दिल्ली में इस सेवा का पायलट प्रोजक्ट शुरू हो गया है, जिसे सभी सराह रहे हैं। इस संबंध में कैब संचालकों के साथ ही टैक्सी व आटो चालक संगठनों से सहकार टैक्सी कोआपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल) के प्रतिनिधि मुलाकात कर चालकों को जोड़ने में जुटे हुए हैं। किराया संबंधित व्यवहारिकताओं और अन्य मांगों को समझा जा रहा है।

एसटीसीएल के एक अधिकारी ने बताया कि फिलवक्त उनकी सेवा सीमित है, यह प्रयोग के दौर में है, लेकिन नए वर्ष तक इसकी विधिवत शुरुआत के साथ दिल्ली-एनसीआर में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसमें लाभ उतना ही कंपनी अपने पास रखेगी, जिससे उसका संचालन होता रहे। बाकि, का लाभ चालकों को दिया जाएगा, जबकि किराये में व्यवहारिकता रहेगी।

दिल्ली में आटो की संख्या एक लाख से अधिक है, जबकि 30 हजार से अधिक काली-पीली टैक्सी तथा 60 हजार से अधिक कैब संचालित होते हैं। इसी तरह, 15 से 20 हजार बाइक टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर संचालित होती है।

दिल्ली में विभिन्न एप बेस्ड कैब एग्रीगेटर कंपनियों द्वारा कैब मालिकों से ही प्रति यात्रा पर कुल भाड़ा का 10 से 30 प्रतिशत तक कमीशन वसूला जाता है। साथ ही व्यस्त समय में यात्रियों से तीन गुना तक किराया चार्ज किया जाता है। वहीं, एसटीसीएल द्वारा चालकों से पूरे दिन का शुल्क बिना जीएसटी के 30 रुपये या एक यात्रा पर 6.5 रुपए चार्ज किया जाएगा। इसी तरह, इनका अधिकतम किराया व्यस्त समय में डेढ़ से दो गुना तक प्रस्तावित है।

वैसे, किराये को लेकर अध्ययन जारी है। एसटीसीएल के अधिकारी ने बताया कि अभी प्रयोग के तौर पर कैब का किराया निर्धारित किया जा रहा है, उसपर चालकों और यात्रियों की प्रतिक्रिया देखी जा रही है। उस आधार पर किराया निश्चित होगा।

भारत टैक्सी सेवा फिलवक्त गुजरात व दिल्ली में लागू किया गया है। गुजरात में अभी चालकों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। जबकि, दिल्ली में सेवा भी शुरू हो गई है। वैसे, अभी कम ही कैब, आटो पंजीकृत होने से इसकी सेवा सुचारू नहीं है।

34 प्रीपेड बूथ होंगे, उन्नत मिलेगी भारत टैक्सी दिल्ली में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस अड्डों समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर कुल 34 प्रीपेड टैक्सी, आटो बूथ बने हुए हैं। उनके संचालन की जिम्मेदारी भारत टैक्सी को मिली है। ऐसे में उसे उन्नत करने का काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट का बूथ नए रंग में नजर आने लगा है। एसटीसीएल के मुताबिक, बूथ पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। ताकि, यात्रियों के साथ मनमानी न हो।