बांसुरी स्वराज का ममता सरकार पर हमला, कहा- बंगाल में 'मां' शर्मिंदा, 'माटी' लहूलुहान और 'मानुष' बेहाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, ममता बनर्जी स्वयं ''मां, माटी और मानुष'' का नारा लगाती हैं, लेकिन उनके शासन में आज बंगाल की ''मां'' शर्मिंदा हैं, ''माटी'' लहूलुहान है और ''मानुष'' बेहाल है। वहां मेडिकल कालेज की एक अनुसूचित जाति की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। मुख्यमंत्री अपराधियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के बजाय एक तरह से इस जघन्य अपराध को उचित ठहराते हुए कहती हैं कि महिलाओं को देर रात बाहर नहीं जाना चाहिए। उनका यह बयान अत्यंत शर्मनाक है।

प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा, मां दुर्गा की धरती बंगाल में वर्ष 2012 से लेकर अब तक दुष्कर्म जैसी कई अमानवीय घटानाएं घटित हुई हैं। प्रत्येक बार मुख्यमंत्री ने महिलाओं को दोषी और अपराधियों को सही ठहराया है। वर्ष 2024 में जब आरजी कर मेडिकल कालेज के छात्रों ने दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया तो ममता बनर्जी ने उसे राजनीति से प्रेरित कहा था। दुष्कर्म को न्यायोचित ठहराना बंद करके उन्हें पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा, बंगाल में अनुसूचित जाति की छात्रा के साथ हुई अमानवीय घटना, कर्नाटक के मैसूर में 10 वर्ष की आदिवासी बालिका के साथ हुए दुष्कर्म, कुछ दिनों पूर्व बंगाल में सांसद खगेन मुर्मू के साथ हुई हिंसा पर कांग्रेस के नेता मौन हैं। कांग्रेस ने बाबा साहेब आंबेडकर, बाबू जगजीवन राम सहित अनुसूचित जाति से आने वाले नेताओं को हमेशा अपमानित किया है।