Google Maps ने खाली दिखाया बारापुला, पहुंचते ही लग रहा भीषण जाम; अब ड्रोन से की जा रही निगरानी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। बारापुला फेज-3 के मयूर विहार से एम्स जाने वाली लेन की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। जाम की स्थिति दिखते ही प्रमुख पॉइंट पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। ट्रैफिक डायवर्जन करने के साथ ही मैनुअली नियंत्रित भी की जा रही है।

भीषण जाम की वजह आई सामने दरअसल, मयूर विहार, डीएनडी लूप व एनएच-24 से एम्स की तरफ जाने वालों को गूगल सर्च में बारापुला फ्लाईओवर का रास्ता ब्लू यानी एकदम खाली दिख रहा है। शार्टकट का सुझाव देते हुए गूगल वाहन चालकों को फ्लाईओवर पर पहुंचा रहा है। यही भीषण जाम लगने की बड़ी वजह भी है।

लगातार ड्रोन से नजर रखी जा रही ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक वर्तमान में गूगल मैप पर रियल टाइम डाटा अपलोड नहीं है। इसके चलते वाहन चालक यहां पहुंच रहे हैं। इस साढ़े तीन किलोमीटर के हिस्से को जाम से राहत दिलाने के लिए लगातार ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सभी प्रमुख प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस तैनात हैं। यातायात नियंत्रित और जरूरत के मुताबिक डायवर्जन किया जा रहा है।

एनएच-24 की ओर ट्रैफिक हो डायवर्ट बता दें कि इस हिस्से को जाम से राहत दिलाने के क्रम में ट्रैफिक विभाग ने बृहस्पतिवार को ड्रोन सर्वे कर पीडब्ल्यूडी को चार बिंदुओं पर सुझाव दिए थे। इसमें सही मर्जर प्वाइंट पर उचित ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ ही सिग्नल लगाए जाने, सनडायल के पास मर्जर प्वाइंट के आकार (ज्यामिति) में बदलाव कराने व ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए, जहां भी संभव हो एनएच-24 की ओर ट्रैफिक को डायवर्ट करना या नियंत्रित करने की बात थी।