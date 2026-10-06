बारापुला फेज-3 पर जाम ने बढ़ाई परेशानी, 6 दिन बाद जागा PWD; ट्रैफिक में भी बदलाव के विकल्प तलाशे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कारिडोर शुरू होने के बाद लगातार लग रहे जाम के छह दिन बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सोमवार को नींद से जागा। अब वह जाम को दूर करने के लिए बदलाव की संभावनाएं तलाश रहा है।

इस संबंध में पीडब्ल्यूडी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधिकारियों की बैठक हुई, मगर जाम को लेकर कोई समाधान नहीं निकल सका। बैठक में चर्चा हुई कि गूगल पर बारापुला -3 के शुरू होने की जानकारी अपटेड होने तक इंतजार किया जाए।