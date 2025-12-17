Language
    जहरीली हवा के बीच राहत की उम्मीद! बंसेरा पार्क में तापमान-प्रदूषण दोनों पर काबू, क्या है वजह?

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:13 PM (IST)

    दिल्ली में सराय काले खां स्थित बंसेरा पार्क प्रदूषण नियंत्रण का एक मॉडल बन सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि बांस के जंगलों के कारण बंसेरा में अनोखा ...और पढ़ें

    सराय काले खां के पास स्थित बांसेरा पार्क। जागरण


    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की जहरीली हवा के बीच सराय काले खां का बंसेरा पार्क प्रदूषण कंट्रोल का रास्ता दिखा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) के लिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) द्वारा किए गए एक तुलनात्मक अध्ययन में यह साफ तौर पर सामने आया है कि बंसेरा, अपने बांस के जंगलों के साथ, हर पर्यावरणीय पैरामीटर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 

    बांस की वजह से बंसेरा में एक अनोखा माइक्रोक्लाइमेट विकसित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य हरे-भरे क्षेत्रों और गैर-हरे शहरी क्षेत्रों की तुलना में AQI और तापमान कम है। मिट्टी की गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार हुआ है।

    यह अध्ययन 28-31 अक्टूबर और 19-22 नवंबर, 2025 के बीच आठ दिनों में किया गया था। इसमें पाया गया कि बंसेरा का AQI, ISBT सराय काले खां, ITO, मयूर विहार, पटपड़गंज और नेहरू नगर जैसे शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क, कालिंदी कुंज और यहां तक कि लोधी गार्डन जैसे अलग-अलग तरह के पेड़ों वाले अन्य हरे-भरे क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर था।

    अध्ययन के अनुसार, बांस, जिसमें कार्बन की खपत और ऑक्सीजन उत्सर्जन की दर ज्यादा होती है, प्रदूषण कम करने का एक प्रभावी साधन हो सकता है।

    बंसेरा में तापमान अन्य हरे-भरे क्षेत्रों/पार्कों की तुलना में 9.7 प्रतिशत कम और शहरी क्षेत्रों की तुलना में 19.2 प्रतिशत कम था। बंसेरा में ज़मीन की सतह का तापमान सात प्रतिशत कम था, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि यह क्षेत्र हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने में भी मदद करता है। बंसेरा में मिट्टी की गुणवत्ता भी अन्य पार्कों और हरे-भरे क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर थी।

    बंसेरा पार्क और आस-पास के इलाकों का AQI (28-31 अक्टूबर, 2025)
    पैरामीटर बंसेरा ITO पटपड़गंज नेहरू नगर प्रतिशत कमी
    PM 2.5 120 149 157 156 20
    PM 10 140 188 271 238 26
    NO2 2.5 57 67 51 96
    CO 1.6 1.6 1.8 1.3 0
    ओजोन -- 19 5 14.9 180 --
    AQI 296 325 327 321 8.9
    शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में हरे-भरे इलाकों में AQI (19-21 नवंबर, 2025)
    पैरामीटर बंसेरा यमुना फ्लडप्लेन अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क लोधी गार्डन मयूर विहार ISBT सराय काले खां
    PM 2.5 134 184 146 252 215 215
    PM 10 238 278 232 148 328 327
    CO 0.3 0.3 0.3 0.4 0.8 0.7
    AQI 311 349 320 322 373 373
    खुले इलाकों की तुलना में छायादार बांस का तापमान
    अवधि छायादार बांस खुला क्षेत्र प्रतिशत अंतर
    सुबह 26.4 28.3 6.7
    दोपहर 26.0 26.9 3.3
    शाम 23.9 24.2 1.2
    औसत 25.4 26.5 4.2
    बंसेरा के अंदर और पार्क के बाहर का तापमान
    पार्क के अंदर पार्क से 100 मीटर बाहर प्रतिशत अंतर
    25.9 28.7 9.7