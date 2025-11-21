लिंग परिवर्तन कर बना किन्नर, दिल्ली में पहचान छुपा कर रहने लगा; पुलिस ने बांग्लादेशी नागिरक को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। किन्नर बनकर रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को उत्तर-पश्चिमी जिला विदेशी सेल ने गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से एक फोन मिला है। जिसमें प्रतिबंधित एप आईएमओ इंस्टाल था, जिसके जरिए वह बांग्लादेश में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से बात करता था।

वहीं, भारतीय मतदाता पहचान पत्र, मोबाइल फोन और बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त की है। आरोपित की पहचान मोहम्मद साजिब उर्फ हीरा खान के रूप में हुई है। उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 15 अक्तूबर को पुलिस टीम ने महेंद्र पार्क इलाके में एक किन्नर को रोका और उसके दस्तावेजों की जांच की। पूछताछ में उसने अपनी पहचान भारतीय मतदाता पहचान पत्र के माध्यम से की, लेकिन उसके व्यवहार एवं मानसिक प्रतिक्रिया से उसकी पहचान पर पुलिस को संदेह हुआ। सेल के निरीक्षक विपिन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू की।

पुलिस ने उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों की जांच की। डिजिटल फुटप्रिंट का विश्लेषण एवं उपलब्ध फोटोग्राफिक प्रमाणों की जांच में संदिग्ध के बांग्लादेश से गहरे संबंध सामने आए। पुलिस ने 24 अक्तूबर को उसके मतदाता पहचान पत्र निरस्त करने के लिए उसकी पहचान को चुनाव कार्यालय भेज दिया। मतदाता पहचान पत्र निरस्त होने के बाद 19 नवंबर को पुलिस ने छापेमारी कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।