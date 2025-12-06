राम मंदिर के बाद दिल्ली का बाबर रोड क्यों? हिंदू सेना ने उठाई नाम बदलने की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि बंगाली मार्केट में बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या रोड कर दिया जाए।

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि बाबर कोई संत नहीं बल्कि एक विदेशी हमलावर और अत्याचारी था जिसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन गया है, तो दिल्ली में बाबर रोड का क्या मकसद है?