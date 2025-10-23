आजादपुर मंडी में सक्रिय गला दबाकर कर लूटने वाला गैंग, दो वारदातों से मचा हड़कंप; पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आजादपुर मंडी क्षेत्र में इन दिनों गला दबाकर लूटपाट करने वाला एक गिरोह सक्रिय है। बदमाश यहां काम करने वाले श्रमिकों और खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में दो लोगों के साथ ऐसी वारदातें हुई हैं, जिनमें बदमाशों ने पीड़ितों का गला दबाकर उनसे मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। दोनों मामलों में पुलिस ने लूटपाट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, होलंबी कलां मेट्रो विहार निवासी 54 वर्षीय जय प्रकाश शाह 17 अक्टूबर की तड़के करीब साढ़े छह बजे छठ पर्व के लिए नारियल खरीदने आजादपुर मंडी जा रहे थे। नूरी मस्जिद के पास एक युवक ने पीछे से उनका गला दबा दिया, जबकि दूसरे ने उनका हाथ पकड़ लिया।

तीसरे बदमाश ने उनकी जेब से मोबाइल फोन और करीब 15 हजार रुपये निकाल लिए। वारदात के बाद तीनों बदमाश स्कूटी पर सवार होकर आदर्श नगर की ओर भाग गए। जय प्रकाश ने उस दिन घटना की शिकायत नहीं की, लेकिन दीपावली के बाद 21 अक्टूबर को थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

इसी तरह, 21 अक्टूबर की तड़के करीब छह बजे जहांगीरपुरी निवासी 43 वर्षीय नरेंद्र के साथ भी ऐसी ही वारदात हुई। नरेंद्र फल मंडी की एक फर्म में ठेकेदारी करते हैं। उन्होंने बताया कि जब वे गुरुद्वारा लालबत्ती से शिमला गेट की ओर जा रहे थे, तभी एक युवक ने पीछे से उनका गला दबा दिया और दूसरे ने जेब से मोबाइल व आठ हजार रुपये निकाल लिए।

थानों को गश्त बढ़ाने के निर्देश इसके बाद दोनों स्कूटी पर सवार अपने तीसरे साथी के साथ मौके से फरार हो गए। नरेंद्र ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर जांच कर मामला दर्ज कर लिया गया। इन दोनों ही मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर बदमाशों की पहचान शुरू कर दी है।