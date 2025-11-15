दिल्ली में बनेगा आयुर्वेदिक अस्पताल, CM रेखा गुप्ता का आश्वासन- दो साल में हो जाएगा शुरू
दिल्ली में जल्द ही एक नया आयुर्वेदिक अस्पताल बनने जा रहा है। उत्तरी दिल्ली की महापौर रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि अस्पताल का निर्माण कार्य दो साल में पूरा हो जाएगा। यह अस्पताल दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा और आयुर्वेद को बढ़ावा देगा। अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया और विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन अटल कैंटीन का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पांच वर्षों से अधूरे पड़े जेजे क्लस्टर आयुर्वेदिक अस्पताल के संबंध में भी स्थानीय निवासियों को आश्वस्त किया और कहा कि अगले दो वर्षों के भीतर यह अस्पताल पूरी तरह संचालित हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग स्थित जेजे क्लस्टर में कई बुनियादी सुविधाओं को जनता को समर्पित किया। उन्होंने सीसी फुटपाथ और ड्रेनेज सिस्टम के सुधार कार्यों का उद्घाटन किया, जो लंबे समय से जलभराव और जर्जर गलियों की समस्या से जूझ रहा था। इस परियोजना पर 63.12 लाख रुपये की लागत आई है।
इसके साथ ही, उन्होंने 60 सीटर जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 94.53 लाख रुपये है। मुख्यमंत्री ने 14.76 लाख रुपये की लागत से नई पेयजल पाइपलाइनों का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल जीवन प्रदान करने के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने गोविंद मोहल्ला में नालियों, गलियों और सड़कों के विकास कार्यों की शुरुआत की, जिसकी अनुमानित लागत 51 लाख रुपये है। इसी के अंतर्गत उन्होंने अम्बेडकर नगर, गोविंद मोहल्ला तथा आसपास के क्षेत्रों सहित सैनी धर्मशाला, शालीमार गांव में नई जल पाइप लाइनों का उद्घाटन किया, जिन पर कुल 18.42 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इन जल-लाइन परियोजनाओं से हजारों स्थानीय निवासियों को लंबे समय से चली आ रही पानी की किल्लत से राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शालीमार बाग ही नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली में विकास कार्य युद्धस्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने शालीमार गांव के चौक पर सड़क विस्तार कार्य का भी जायजा लिया और सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क विस्तार कार्य पूरा होने पर क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से जारी जाम की समस्या से राहत मिलेगी और दैनिक आवागमन अधिक सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।