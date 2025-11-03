कहासुनी से कत्ल तक... गोकलपुरी में ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या, परिवार में मातम

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गोकलपुरी इलाके में ब्रजपुरी पुलिया के पास रविवार शाम एक ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान देव शर्मा (47) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि विवाद बढ़ने के बाद हत्या की गई।

उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि रविवार शाम करीब 3:55 बजे सूचना मिली कि ब्रजपुरी पुलिया पर एक ऑटो चालक को चाकू मार दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुँची, लेकिन घायल व्यक्ति को पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहाँ बाद में उसकी मौत हो गई। मृतक देव शर्मा अपने परिवार के साथ भागीरथी विहार में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। रविवार दोपहर वह ऑटो रिक्शा चला रहे थे, तभी पुलिया पर कुछ लोगों से कहासुनी के दौरान उन पर चाकू से हमला कर दिया गया।