    कहासुनी से कत्ल तक... गोकलपुरी में ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या, परिवार में मातम

    By Ashish Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 05:35 AM (IST)

    दिल्ली के गोकलपुरी में एक ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी के बाद यह घटना हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मृतक के परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश कर रही है।

    दिल्ली के गोकलपुरी में एक ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गोकलपुरी इलाके में ब्रजपुरी पुलिया के पास रविवार शाम एक ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान देव शर्मा (47) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि विवाद बढ़ने के बाद हत्या की गई।

    उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि रविवार शाम करीब 3:55 बजे सूचना मिली कि ब्रजपुरी पुलिया पर एक ऑटो चालक को चाकू मार दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुँची, लेकिन घायल व्यक्ति को पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहाँ बाद में उसकी मौत हो गई। मृतक देव शर्मा अपने परिवार के साथ भागीरथी विहार में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। रविवार दोपहर वह ऑटो रिक्शा चला रहे थे, तभी पुलिया पर कुछ लोगों से कहासुनी के दौरान उन पर चाकू से हमला कर दिया गया।

    इस मामले में पुलिस घटनास्थल पर मौजूद अन्य ऑटो चालकों से पूछताछ कर रही है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि देव का कुछ युवकों से विवाद हुआ था, जिसके कारण यह घटना घटी। पुलिस मामले की तह तक पहुँचने के लिए आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इस बीच, मृतक के परिवार ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, देव परिवार का इकलौता कमाने वाला था।