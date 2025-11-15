HC में ऑटिज्म को रियायत श्रेणी में शामिल करने की याचिका दायर, रेल मंत्रालय को आरक्षण नीति पर पुनर्विचार का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने रेल मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह ऑटिज्म से पीड़ित यात्रियों को रेलवे रियायत के दायरे में शामिल करने पर छह माह के अंदर नीतिगत निर्णय ले। यह आदेश नक्श की ओर से उसके पिता कमलेश कुमार द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने आटिज्म को रेलवे के रियायत दर के नियमों में शामिल न किए जाने को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें