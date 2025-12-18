DDA की नई पहल... अब बंसेरा के बाद दिल्ली के इस पार्क में लॉन भाड़े पर उपलब्ध, देखें किराए से लेकर सुविधाओं तक सब कुछ

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने बंसेरा पार्क में सफल प्रयोग के बाद, ITO के पास स्थित असिता पार्क के हरे-भरे लॉन को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बुक करने की अनुमति दे दी है। यह पहल लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना के मार्गदर्शन और देखरेख में की गई है।

असिता में रोजाना का किराया लॉन के आकार के आधार पर अलग-अलग है, जो ₹40,000 से लेकर ₹3.3 लाख तक है। असिता में कई लॉन आम लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और लोग इन जगहों को रोज़ाना के किराए पर बुक कर सकते हैं।

इको-फ्रेंडली टेंट स्ट्रक्चर लगाने और हटाने के लिए तीन दिन दिए जाएंगे। सर्कुलर लॉन को ज़्यादा से ज़्यादा पाँच दिनों के लिए बुक किया जा सकता है। ₹2.75 प्रति वर्ग मीटर की सफाई फीस ली जाएगी। एक साथ एक या ज़्यादा जगहें किराए पर ली जा सकती हैं। कई जगहें बुक करने पर ज़्यादा रेट लगेंगे।

बुकिंग में 40 गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा शामिल है। सभी बुकिंग पर्यावरण और नियामक सुरक्षा उपायों के अधीन होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी गतिविधि यमुना नदी की पारिस्थितिक अखंडता को नुकसान न पहुँचाए। यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और अदालतों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से होगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि DDA द्वारा विकसित असिता प्रोजेक्ट, पहले एक अतिक्रमण वाला और खराब इलाका था जो सीधे नदी को प्रदूषित कर रहा था। पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर के पास लगभग 197 हेक्टेयर में फैला असिता, यमुना नदी और उसके बाढ़ के मैदानों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बहाल करने की एक बड़ी पहल है।

बुकिंग का विवरण DDA अधिकारियों के अनुसार, लॉन के लिए बुकिंग की सुविधा अभी केवल ऑफलाइन उपलब्ध है। असिता पार्क सर्दियों के महीनों में सुबह 5:30 बजे से रात 9:00 बजे तक खुला रहता है। एंट्री फीस ₹50 है। यहाँ ITO या लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से ऑटो-रिक्शा या बस से पहुंचा जा सकता है।