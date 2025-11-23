Language
    दिल्ली के असिता ईस्ट पार्क में खुला गार्डन कैफे, बिल में जुड़ेंगे एंट्री शुल्क के 50 रुपये 

    By Ashish Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:36 AM (IST)

    असिता ईस्ट पार्क में एक नया गार्डन कैफे खुला है। इस कैफे में प्रवेश शुल्क 50 रुपए है, जो आपके बिल में समायोजित किया जाएगा। यह कैफे पार्क में आने वाले लोगों के लिए एक नया आकर्षण होगा।

    असिता ईस्ट स्थित गार्डन कैफे ।सौ-डीडीए

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। यमुना नदी किनारे असिता ईस्ट पार्क में गार्डन कैफे लोगों के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पार्क में प्रवेश के लिए लगने वाले 50 रुपये शुल्क को कैफे के बिल में समायोजित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में पर्यटक प्रवेश शुल्क की पर्ची कैफे में दिखाकर उसे समायोजित करा सकते हैं।

    डीडीए अधिकारियों का कहना है कि लोगों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। गत सितंबर में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने पर असिता ईस्ट पार्क पानी में डूब गया था। इसमें लगी फुलवारी नष्ट हो गई थी। घास और पैदल पथ कीचड़ से भर गए थे।

    इस कारण पार्क को पर्यटकों के लिए बंद किया हुआ था। काफी दिनों से इसे संवारने का काम चल रहा था। डीडीए ने पार्क में घास को दुरुस्त करने के साथ क्यारियों में फूलों के पौधे लगाए। साथ ही गार्डन कैफे का निर्माण कराया। दो माह से अधिक समय बाद डीडीए ने पार्क के साथ गार्डन कैफे लोगों के लिए खोल दिया।

    यहां आते हैं 200 प्रजातियों के प्रवासी पक्षी

    डीडीए अधिकारियों ने बताया कि कैफे बायोडिग्रेडेबल और अस्थायी संरचनाओं से बनाया गया है। भविष्य में यहां सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनों के लिए स्थान बनाने की योजना भी है। असिता ईस्ट में 4.5 मिलियन नदी घास, 32 हजार पेड़ लगे हैं। 3.5 हेक्टेयर में बने वेटलैंड में 60 हजार क्यूबिक मीटर जल संचयन होता है। लगभग 200 प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों सर्दी के मौसम में यहां आते हैं।

    जल्द शुरू होगी हॉट एयर बैलून राइड

    असिता ईस्ट पार्क में जल्द हॉट एयर बैलून राइड शुरू होगी। डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि अगस्त में ही इस काम के लिए एजेंसी का चयन कर उसे सुविधा विकसित करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी।

    लेकिन यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण पार्क में पानी भरने पर उसका काम रोकना पड़ा। अब सबकुछ ठीक हो गया, जल्द ही हॉट एयर बैलून की सुविधा लोगों को समर्पित की जाएगी। इसके तहत प्रारंभिक चरण में प्रतिदिन चार घंटे बैलून उड़ान की अनुमति दी गई है। सबकुछ ठीक रहा तो इस अवधि को बढ़ाया जाएगा। इसका शुल्क भी साधारण रखा जाएगा।

     