नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक पहुंचे अश्विनी वैष्णव, भीड़ प्रबंधन का लिया जायजा; यात्रियों से की बात

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। निगरानी के लिए रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय और मंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है।

रेल मंत्री ने अजमेरी गेट की तरफ बनाए गए होल्डिंग एरिया, प्लेटफार्म और सीसीटीवी कैमरा निगरानी कक्ष का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने यात्रियों से भी बात की। उन्होंने कहा, शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक साथ 75 हजार से अधिक यात्री पहुंचे।