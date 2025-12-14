खांसी का जिक्र करने पर भड़के अरविंद केजरीवाल, CM रेखा गुप्ता को दे दी नसीहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण चरम पर है। इसको लेकर सियासी तापमान गरम हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। दरअसल, सीएम रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम में केजरीवाल का नाम लिए बगैर खांसी होने पर दिल्ली से बाहर भाग जाने वाले नेताओं का जिक्र किया था। इस पर अरविंद केजरीवाल भड़क गए और रेखा गुप्ता को नसीहत भी दे दी।

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट में कहा- आपका मुझसे राजनैतिक वैर है। इसके चलते आपका इस तरह से भगवान बुद्ध द्वारा सिखायी गई दिव्य विपश्यना साधना विधि का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। आप भी एक बार जरूर विपश्यना कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, असीम शांति अनुभव होगी। विपश्यना करने जाने को भाग जाना नहीं कहते। बड़े भाग्य वालों को विपश्यना नसीब होती है। सबका मंगल हो!