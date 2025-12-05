Language
    Delhi Crime: प्रॉपर्टी के लिए मां का कत्ल... B.Tech ग्रेजुएट बेटा 8 साल बाद भारत-नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मां की हत्या के आरोपी अनिमेष झा को गिरफ्तार किया है। अनिमेष को शक था कि उसकी मां प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम कर देगी, जिसके चलते ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मां की हत्या के आरोपी अनिमेष झा को गिरफ्तार किया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे अपनी मां की हत्या के मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था। आरोपी ने अपनी मां की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसे शक था कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम कर देगी। इस बात पर उसका अक्सर उससे झगड़ा होता था और 28 फरवरी, 2017 को उसने उसकी हत्या कर दी और भाग गया।

    घटना के बाद द्वारका पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन COVID-19 महामारी के दौरान 2020 में अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह भाग गया था। आरोपी की पहचान द्वारका के अनिमेष झा के रूप में हुई है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल भाग गया था और उसे भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

    डिप्टी कमिश्नर हर्ष इंदौरा के अनुसार, 28 फरवरी, 2017 को द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन को मृतक की बेटी से सूचना मिली कि उसकी मां पिछले 2-3 दिनों से फोन नहीं उठा रही है और उसे शक है कि उसका भाई अनिमेष, जो अक्सर उनकी मां से झगड़ा करता था, कुछ गड़बड़ है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एक पुलिस टीम घर पहुंची और महिला का शव बरामद किया। जांच करने पर पता चला कि अनिमेष ने ही मर्डर किया था और फरार था।

    जांच के दौरान, आरोपी अनिमेष को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपनी मां की हत्या करना कबूल कर लिया क्योंकि उसे शक था कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम करना चाहती है और उसकी परवाह नहीं करती। COVID-19 महामारी के दौरान, उसे अंतरिम बेल मिल गई थी, लेकिन बाद में वह फरार हो गया और ट्रायल से बचने के लिए नेपाल भाग गया।

    आरोपी को पकड़ने के लिए ACP राजपाल डबास की देखरेख में और इंस्पेक्टर गौतम मलिक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने एडवांस्ड टेक्निकल एनालिसिस, लगातार ग्राउंड सर्विलांस और लगातार मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया। 3 दिसंबर की देर रात, उन्होंने महाराजगंज जिले में भारत-नेपाल बॉर्डर के पास आरोपी की हरकतों को ट्रैक किया और जाल बिछाकर उसे नौतन रोड, सोनौली, UP से पकड़ लिया।

    आरोपी B.Tech ग्रेजुएट 

    अनिमेष झा B.Tech ग्रेजुएट है। उसके पिता पहले ही गुज़र चुके हैं, और उसके परिवार में उसकी मां और एक बहन हैं। ग्रेजुएशन के बाद उसे ड्रग्स की लत लग गई, जिससे उसकी माँ से अक्सर झगड़े होने लगे। वह अक्सर उसे डांटती थी और ज़ोर देती थी कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी उसकी बेटी के नाम कर दे, जिससे दोनों में लगातार बहस होती थी। इसी वजह से उसकी हत्या हो गई।