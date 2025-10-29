Language
    घर का दरवाजा तोड़कर बुजुर्ग से लूटपाट करने वाला आरोपी उत्तर प्रदेश के बस्ती से गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:47 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पुलिस ने एक बुजुर्ग के घर का दरवाजा तोड़कर लूटपाट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    उत्तर प्रदेश के बस्ती रेलवे स्टेशन से हुई गिरफ्तारी।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर पानी मोटर चालू करने निकले एक बुजुर्ग के घर में अचानक चोर घुस आया। बुजुर्ग के विरोध करने परा आरोपित ने बुजुर्ग के नाक पर हमला कर दिया, फिर पीड़ित का मोबाइल फोन, सात हजार रुपये नकद घर में बने मंदिर से दो पीतल की मूर्तियां लूट लीं और फरार हो गया।

    पीड़ित की शिकायत पर अशोक विहार पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के बस्ते रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से लूट के सामान बरादम कर लिए। आरोपित की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई है।

    पहले भी रह चुका है लूट की घटनाओं में शामिल

    उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि आरोपी थाना अशोक विहार का रहने वाला है और एक घोषित बदमाश है। जो पूर्व में लूट व चोरी के 12 मामलों में शामिल रहा है। 23 अक्तूबर के तड़के 4:10 बजे जब 84 वर्षीय दई राम जिंदल अशोक विहार फेज-1 स्थित अपने घर से बाहर निकल कर मोटर चालू करने गए थे।

    वापस लौटने पर एक अज्ञात युवक ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़ ली और झगड़े के दौरान उनकी नाक पर चोट मार दी, जिससे खून निकलने लगा। आरोपित ने पीड़ित के घर में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    टीम ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और स्थानीय खुफिया सूत्रों की मदद से संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने आरोपित को बस्ती रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और उसकी निशानदेही पर चोरी के कई समान बरामद किए गए हैं।