बकाया सैलरी मांगना महिला को पड़ा भारी, शख्स ने फेक इंस्टाग्राम ID बनाकर पोस्ट की अश्लील तस्वीरें

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एक 37 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसपर अपनी पूर्व कर्मचारी की तस्वीर का इस्तेमाल करके एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर उसे ऑनलाइन परेशान और बदनाम करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बिहार के मधुबनी निवासी मोहम्मद साहिद को हरियाणा के मानेसर से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक स्मार्टफोन भी बरामद किया गया है।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने बताया, "23 सितंबर को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उसकी तस्वीर को डिस्प्ले पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई है। प्रोफाइल का इस्तेमाल कथित तौर पर अश्लील और अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने और उसके सम्मा को धूमिल करने के इरादे से उसके दोस्तों और फॉलोअर्स को फॉलो करने के रिक्वेस्ट भेजने के लिए किया गया।"

बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान, पुलिस ने फर्जी अकाउंट के डिजिटल फुटप्रिंट का विश्लेषण किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मांगी। जांच में पता चला कि यह अकाउंट हरियाणा के आईएमटी मानेसर इलाके से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने मानेसर क्षेत्र में कई छापे मारे और 27 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

डीसीपी ने कहा, "पूछताछ के दौरान, साहिद ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने खुलासा किया कि पीड़िता उसकी पूर्व कर्मचारी थी, जिसने अपना बकाया वेतन मांगा था। इससे नाराज होकर, उसने उसकी पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल करके एक फर्जी 'इंस्टाग्राम' प्रोफाइल बनाया और उसे बदनाम करने के लिए अश्लील सामग्री अपलोड कर दी।"