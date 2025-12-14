मध्य प्रदेश से दिल्ली-एनसीआर के गैंगस्टरों तक हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल और मैगजीन बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश से हथियार लाकर दिल्ली-एनसीआर के गैंग्स्टरों व कुख्यात बदमाशों को सप्लाई करने वाले एक आरोपित को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान मुरैना, मध्य प्रदेश के मनपाल के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से .32 बोर की 11 सेमी-आटोमैटिक पिस्टल और 11 अतिरिक्त मैगजीन बरामद की गईं।

पुलिस इससे पूछताछ कर मुख्य सप्लायर और आपूर्तिकर्ता बदमाशों के बारे में पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के डीलर ला रहे थे अवैध हथियार स्पेशल सेल के उपायुक्त आलाप पटेल के मुताबिक, मध्य प्रदेश के हथियार बनाने वालों और डीलरों द्वारा दिल्ली-एनसीआर में लाए जा रहे अवैध हथियारों की सप्लाई के बारे में टीम को सूचना मिली थी। सूचना पर एसीपी नीरज कुमार की देखरेख में और इंस्पेक्टर रंजीत सिंह और इंस्पेक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी।

जांच में पता चला कि गैंग्स्टर और कुख्यात बदमाश मध्य प्रदेश के हथियार सप्लायरों से एडवांस हथियार खरीद रहे हैं। एक महीने से अधिक की तफ्तीश के बाद इस सिंडिकेट के कुछ सदस्यों की पहचान हुई। इसके बाद नौ दिसंबर को गुप्त जानकारी मिली कि इस हथियार सिंडिकेट के एक सदस्य मनपाल ने मध्य प्रदेश के सेंधवा से पिस्टल की एक खेप खरीदी है और वह उसे सराय काले खां इलाके में डिलीवर करने जा रहा है।