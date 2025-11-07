एक या दो नहीं, आढ़ती को लगातार 33 बार चाकू मारकर उतारा मौत के घाट; बदले की आग में नाबालिगों ने की वारदात

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली जिले की आजादपुर फल एवं सब्जी मंडी में बुधवार रात रौंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई। चहल-पहल के बीच सब्जी मंडी में तीन नाबालिगों ने एक आढ़ती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। नाबालिग इस कदर गुस्से में भरे थे कि आढ़ती पर एक के बाद एक 33 बार चाकू से वार किए।

पुलिस का कहना है कि आढ़ती की हत्या रंजिशन की गई है। आढ़ती वर्ष 2021 में हुए दोहरे हत्याकांड में आरोपी था और पिछले साल जमानत पर रिहा हुआ था। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आढ़ती की हत्या के आरोप में तीन नाबालिग को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि आढ़ती की हत्या के आरोप में पकड़े गए तीन नाबालिग में से एक, 2021 में मारे गए व्यक्ति का चचेरा भाई है।

यह सनसनीखेज वारदात बृहस्पतिवार रात करीब सवा बजे की बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, महेंद्रा पार्क थाना पुलिस को राकेश कुमार उर्फ सोनू (51 वर्ष) निवासी शालीमार बाग के चाकू लगने से घायल होने और जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली।

जहां राकेश कुमार को मृत घोषित कर दिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतक को 2021 में थाना महेंद्रा पार्क क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। उसे 19 अक्टूबर 2024 को जमानत पर रिहा किया गया था। वह मामला रोहिणी न्यायालय में चल रहा है। मृतक के छोटे भाई दीपक ने बताया कि वे अपने बड़े भाई राकेश कुमार उर्फ सोनू के साथ आजादपुर मंडी में ए-ब्लाक में काम करते हैं। राकेश कुमार पिछले करीब 35 वर्ष से आजादपुर मंडी में करेला व बीन की खरीद-फरोख्त करते थे।

हर रोज की तरह कल रात नौ बजे के लगभग मंडी पहुंचे और अपने काम में जुट गए। रात 1:28 बजे उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो तुरंत भाई के पास पहुंचे और अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। दीपक ने बताया कि राकेश अपने ठीये पर काम कर रहे थे, इसी दौरान उन पर चाकुओं से बुरी तरीके हमला कर दिया।

घटना के समय आसपास कई लोग मौजूद थे, वे खुद मंडी में कुछ ही दूरी पर थे। दीपक ने बताया कि आजादपुर मंडी में हुई हत्या के मामले में उनके बड़े भाई तीन साल सात महीने जेल में रहे थे, सालभर पहले जमानत पर रिहा हुए थे। दीपक ने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान उन्हें पता लगा कि उनके भाई के शरीर पर 33 जगह घाव पाए गए।

उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस की ओर से बताया कि घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में तीन नाबालिग आढ़ती को कई बार चाकू मारते और लगभग 1:15 बजे घटनास्थल से भागते हुए दिखाई दिए। ऐसा लगता है कि इसका मकसद बदला लेना है, क्योंकि नाबालिग में से एक लोकेश उर्फ लोकी का चचेरा भाई है, जिसकी पहले मामले में हत्या कर दी गई थी। महेंद्रा पार्क थाने में बीएनएस की धारा 103(1)/3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।