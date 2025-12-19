धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप, दिल्ली में ए.आर. रहमान के कॉन्सर्ट से पहले हाई अलर्ट
ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान के दिल्ली में होने वाले लाइव कॉन्सर्ट से पहले, दिल्ली पुलिस को बम धमाके की धमकी मिली। धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संगीतकार और ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लाइव कॉन्सर्ट करने वाले हैं। हालांकि, कार्यक्रम से पहले गुरुवार को दिल्ली पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें कॉन्सर्ट के दौरान बम धमाका करने की धमकी दी गई थी। ए.आर. रहमान के लाइव कॉन्सर्ट में हजारों फैंस और VIPs के शामिल होने की उम्मीद है।
धमकी भरे ईमेल के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बताया जा रहा है कि ईमेल भेजने वाले ने लिखा था कि वहां IED और RDX लगाए गए हैं। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के अलावा बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। इसके बाद पूरे स्टेडियम की तलाशी ली गई। हालांकि, तलाशी के दौरान कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस और साइबर सेल की टीम मामले की जांच कर रही है।
पुलिस सूत्रों ने ईमेल मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को शाम करीब 4 बजे धमकी भरा ईमेल मिला था। ईमेल में धमकी दी गई थी कि ए.आर. रहमान काफिरों के साथ काम करते हैं और संगीत बनाते हैं, जबकि कुरान में पैसे के लिए संगीत बनाना मना है।
धमकी में कहा गया था कि जो भी उनके कॉन्सर्ट में आएगा या वहां काम करेगा, उसे जहन्नुम भेजा जाएगा। ए.आर. रहमान को अल्लाह के रास्ते पर लौटना होगा। ईमेल मिलने के बाद पूरे स्टेडियम और उसके आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, CCTV और ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है।
