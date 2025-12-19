धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप, दिल्ली में ए.आर. रहमान के कॉन्सर्ट से पहले हाई अलर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संगीतकार और ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लाइव कॉन्सर्ट करने वाले हैं। हालांकि, कार्यक्रम से पहले गुरुवार को दिल्ली पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें कॉन्सर्ट के दौरान बम धमाका करने की धमकी दी गई थी। ए.आर. रहमान के लाइव कॉन्सर्ट में हजारों फैंस और VIPs के शामिल होने की उम्मीद है।

धमकी भरे ईमेल के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बताया जा रहा है कि ईमेल भेजने वाले ने लिखा था कि वहां IED और RDX लगाए गए हैं। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के अलावा बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। इसके बाद पूरे स्टेडियम की तलाशी ली गई। हालांकि, तलाशी के दौरान कुछ भी नहीं मिला। फिलहाल, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस और साइबर सेल की टीम मामले की जांच कर रही है।

पुलिस सूत्रों ने ईमेल मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को शाम करीब 4 बजे धमकी भरा ईमेल मिला था। ईमेल में धमकी दी गई थी कि ए.आर. रहमान काफिरों के साथ काम करते हैं और संगीत बनाते हैं, जबकि कुरान में पैसे के लिए संगीत बनाना मना है।