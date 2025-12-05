लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की NIA कस्टडी 7 दिन और बढ़ी, जज खुद NIA हेडक्वार्टर पहुंचे; बंद कमरे में हुई सुनवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस की स्पेशल NIA कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की NIA कस्टडी सात दिन और बढ़ा दी है। सिक्योरिटी के लिहाज से यह मामला बहुत सेंसिटिव होने की वजह से NIA जज खुद NIA हेडक्वार्टर गए और बंद कमरे में सुनवाई की।

NIA के वकील ने कहा कि अनमोल बिश्नोई ने अपनी कस्टडी के दौरान सेंसिटिव जानकारी दी है। अभी और भी ज़रूरी जानकारी मिलनी बाकी है, इसलिए कोर्ट ने कस्टडी बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी। इससे पहले, 29 नवंबर को कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई को सात दिन की NIA कस्टडी में भेजा था।