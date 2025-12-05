Language
    लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की NIA कस्टडी 7 दिन और बढ़ी, जज खुद NIA हेडक्वार्टर पहुंचे; बंद कमरे में हुई सुनवाई

    By Ritika Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    पटियाला हाउस स्थित एनआईए कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत 7 दिन और बढ़ा दी है। सुरक्षा कारणों से जज ने एनआईए मुख् ...और पढ़ें

    कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत 7 दिन और बढ़ा दी है। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस की स्पेशल NIA कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की NIA कस्टडी सात दिन और बढ़ा दी है। सिक्योरिटी के लिहाज से यह मामला बहुत सेंसिटिव होने की वजह से NIA जज खुद NIA हेडक्वार्टर गए और बंद कमरे में सुनवाई की।

    NIA के वकील ने कहा कि अनमोल बिश्नोई ने अपनी कस्टडी के दौरान सेंसिटिव जानकारी दी है। अभी और भी ज़रूरी जानकारी मिलनी बाकी है, इसलिए कोर्ट ने कस्टडी बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी। इससे पहले, 29 नवंबर को कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई को सात दिन की NIA कस्टडी में भेजा था।

    गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने पहले इंटरनेट पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिल रही धमकियों का हवाला देते हुए अपने लिए सिक्योरिटी मांगी थी। अनमोल के वकील ने पहले दलील दी थी कि पाकिस्तानी गैंगस्टर भट्टी ने इंटरनेट पर अनमोल और उसके परिवार को टारगेट करने की खुलेआम धमकी दी थी।