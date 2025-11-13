Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आनंद विहार टर्मिनल पर जल्द बनेगा स्थायी होल्डिंग एरिया, प्लेटफॉर्म 7 से बढ़कर 9 हुए; क्या होंगी खासियतें?

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:50 AM (IST)

    नई दिल्ली और अन्य स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन एक चुनौती है। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद कई उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें स्थायी होल्डिंग एरिया का निर्माण शामिल है। आनंद विहार टर्मिनल पर भी ऐसी ही सुविधा बनेगी। राइट्स के अध्ययन के बाद, नई दिल्ली स्टेशन पर 7,000 यात्रियों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया बना है, जिससे बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान भीड़ नियंत्रण में मदद मिली।

    prefferd source google
    Hero Image

    आनंद विहार टर्मिनल पर भी ऐसी ही सुविधा बनेगी। 

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नई दिल्ली और दिल्ली के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान भीड़ काफी बढ़ जाती है। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद, भीड़ प्रबंधन के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। आनंद विहार टर्मिनल पर भी इसी तरह की सुविधाओं की योजना बनाई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद, उत्तर रेलवे ने इस स्टेशन के साथ-साथ आनंद विहार टर्मिनल, गाजियाबाद, अयोध्या धाम और वाराणसी रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन उपायों का आकलन करने के लिए राइट्स द्वारा एक अध्ययन कराया। उनकी सलाह पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 7,000 यात्रियों की क्षमता वाला एक स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। इससे दिवाली और छठ के बाद बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिली। प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए यात्रियों को वहीं रोका जाता है। इसमें एक सामान्य टिकट काउंटर सहित अन्य सुविधाएं भी हैं।

    नई दिल्ली के बाद, आनंद विहार टर्मिनल पर पूर्व की ओर जाने वाली सबसे अधिक ट्रेनें आती हैं। यहाँ प्लेटफार्मों की संख्या सात से बढ़ाकर नौ कर दी गई है। कुछ महीने पहले, नई दिल्ली से पूर्व की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को यहाँ स्थानांतरित किया गया था। आने वाले दिनों में यहाँ से प्रस्थान करने वाली ट्रेनों की संख्या में वृद्धि होगी। त्योहारों के दौरान यहाँ एक अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जाता है। अब इसे स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया गया है।

    रेलवे स्टेशन को मेट्रो स्टेशन से जोड़ने वाले फुट ओवरब्रिज का भी विस्तार किया जाएगा। इसे प्लेटफार्म संख्या आठ से जोड़ने का प्रस्ताव है। स्टेशन के बाहर पार्किंग क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा। पिछले सप्ताह, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में राइट्स और रेलवे भूमि विकास निगम (आरएलडीए) के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी। रेलवे, राइट्स और आरएलडीए के अधिकारी गुरुवार को आनंद विहार टर्मिनल का दौरा भी करेंगे।