आनंद विहार टर्मिनल पर जल्द बनेगा स्थायी होल्डिंग एरिया, प्लेटफॉर्म 7 से बढ़कर 9 हुए; क्या होंगी खासियतें?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नई दिल्ली और दिल्ली के अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान भीड़ काफी बढ़ जाती है। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद, भीड़ प्रबंधन के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। आनंद विहार टर्मिनल पर भी इसी तरह की सुविधाओं की योजना बनाई जा रही है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद, उत्तर रेलवे ने इस स्टेशन के साथ-साथ आनंद विहार टर्मिनल, गाजियाबाद, अयोध्या धाम और वाराणसी रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन उपायों का आकलन करने के लिए राइट्स द्वारा एक अध्ययन कराया। उनकी सलाह पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 7,000 यात्रियों की क्षमता वाला एक स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। इससे दिवाली और छठ के बाद बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिली। प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए यात्रियों को वहीं रोका जाता है। इसमें एक सामान्य टिकट काउंटर सहित अन्य सुविधाएं भी हैं।

नई दिल्ली के बाद, आनंद विहार टर्मिनल पर पूर्व की ओर जाने वाली सबसे अधिक ट्रेनें आती हैं। यहाँ प्लेटफार्मों की संख्या सात से बढ़ाकर नौ कर दी गई है। कुछ महीने पहले, नई दिल्ली से पूर्व की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को यहाँ स्थानांतरित किया गया था। आने वाले दिनों में यहाँ से प्रस्थान करने वाली ट्रेनों की संख्या में वृद्धि होगी। त्योहारों के दौरान यहाँ एक अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जाता है। अब इसे स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया गया है।