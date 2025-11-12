Language
    Indian Railways: आनंद विहार टर्मिनल पर बनेगा स्थायी होल्डिंग एरिया, भीड़ में नहीं भटकेंगे यात्री

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:50 AM (IST)

    दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए रेलवे विभाग ने कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनने के बाद, अब आनंद विहार टर्मिनल पर भी ऐसा ही स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। इससे यात्रियों को भीड़ में भटकने से बचाया जा सकेगा और स्टेशन पर सुगमता बनी रहेगी।

    छुट्टी और त्योहार के दिनों में स्टेशन पर भीड़ होती है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशनों पर भीड़ संभालने की चुनौती रहती है। त्योहार और छुट्टी के दिनों में भीड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने के कारण भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सात हजार यात्री क्षमता वाला स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। अब आनंद विहार टर्मिनल पर भी इस तरह का स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी है। कुछ दिनों पहले रेल मंत्री ने देश के 76 रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।

    इसी कड़ी में आनंद विहार टर्मिनल पर इसका निर्माण किया जाएगा। आनंद विहार टर्मिनल से पूर्व दिशा की कई ट्रेनें चलती हैं। यहां से प्रतिदिन लगभग 50 ट्रेनों का संचालन होता है। इससे यहां भीड़ रहती है। त्योहार के दिनों में भीड़ अधिक बढ़ जाती है। दो नए प्लेटफार्म बनाए गए हैं जिससे आने वाली दिनों में और भी ट्रेनें यहां से चलेंगी।

    इसे ध्यान में रखकर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए उत्तर रेलवे के अधिकारियों के साथ आरएलडीए अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। शीघ्र ही होल्डिंग एरिया बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही स्टेशन के प्रवेश द्वार से पहले पार्किंग क्षेत्र बनेगा। यात्री आसानी से प्लेटफार्म तक पहुंच सकें इसके लिए मेट्रो के एफओबी को दिया जाएगा विस्तार।