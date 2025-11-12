Indian Railways: आनंद विहार टर्मिनल पर बनेगा स्थायी होल्डिंग एरिया, भीड़ में नहीं भटकेंगे यात्री

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशनों पर भीड़ संभालने की चुनौती रहती है। त्योहार और छुट्टी के दिनों में भीड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ने के कारण भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सात हजार यात्री क्षमता वाला स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। अब आनंद विहार टर्मिनल पर भी इस तरह का स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी है। कुछ दिनों पहले रेल मंत्री ने देश के 76 रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी।

इसी कड़ी में आनंद विहार टर्मिनल पर इसका निर्माण किया जाएगा। आनंद विहार टर्मिनल से पूर्व दिशा की कई ट्रेनें चलती हैं। यहां से प्रतिदिन लगभग 50 ट्रेनों का संचालन होता है। इससे यहां भीड़ रहती है। त्योहार के दिनों में भीड़ अधिक बढ़ जाती है। दो नए प्लेटफार्म बनाए गए हैं जिससे आने वाली दिनों में और भी ट्रेनें यहां से चलेंगी।