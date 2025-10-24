Language
    दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी खास सुविधा, रेलवे को भा गया ये प्लान

    By Ashish Gupta Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:40 AM (IST)

    दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए फुटओवर ब्रिज को सुगम बनाने का प्रस्ताव है। 64 प्रतिशत यात्री मेट्रो और बस अड्डे से जुड़े फुटओवर ब्रिज का उपयोग करते हैं, लेकिन घुमावदार रैंप के कारण उन्हें परेशानी होती है। राइट्स ने ढांचे को बदलकर सीधा रैंप बनाने और सीढ़ी व एस्केलेटर लगाने का सुझाव दिया है। पार्किंग व्यवस्था में भी बदलाव का प्रस्ताव है।

    आशीष गुप्ता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए 64 प्रतिशत यात्री मेट्रो स्टेशन व बस अड्डे से जुड़े फुटओवर ब्रिज का उपयोग करते हैं। इसका रैंप घुमावदार होने के कारण यात्रियों को कठिनाई होती है। उन्हें करीब 550 मीटर चलना पड़ता है।

    राइट्स ने यात्रियों के आने के पैटर्न के अध्ययन के आधार पर फुटओवर ब्रिज से आवागमन सुगम बनाने का प्रस्ताव दिया है। उसमें कहा गया है कि फुटओवर ब्रिज का ढांचा बदलकर उस पर एक सीधा रैंप स्टाफ पार्किंग की तरफ बनाया जाए, जहां यात्री विश्राम स्थल बनाना प्रस्तावित है।

    मौजूदा रैंप की जगह एक तरफ सीढ़ी और दूसरी ओर उतरने-चढ़ने के लिए एस्केलेटर लगा दिए जाएं। सूत्रों की मानें तो यह प्रस्ताव रेलवे को भा गया है। वह जल्द इस पर काम के लिए कदम आगे बढ़ा सकते हैं।

    राइट्स के अध्ययन में सामने आया है कि स्टेशन आने के लिए 53 प्रतिशत यात्री मेट्रो ट्रेन को चुनते हैं। 11 प्रतिशत बसों से आते हैं। यह यात्री मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड उतरने के बाद फुटओवर ब्रिज के रास्ते आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। फुटओवर ब्रिज घुमावदार होने के कारण यात्रियों को मुश्किल होती है। इस पर अभी सिर्फ रैंप हैं, सीढ़ी और एस्केलेटर नहीं है। इसी कमी को पूरा करने के लिए राइट्स ने प्रस्ताव दिया है।

    ऑटो-टैक्सी में आते हैं 34 प्रतिशत यात्री

    आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर 34 प्रतिशत यात्री ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी से पहुंचते हैं। ऐसे में राइट्स का प्रस्ताव है कि रेलवे स्टेशन परिसर के बीच के हिस्से में सिर्फ इमरजेंसी, कार, टैक्सी व आटो लेन को रखा जाए। मौजूदा पार्किंग को वहां से हटाया जाए। ताकि यातायात के इन माध्यमों से आने वाले यात्रियों को उतरने व चढ़ने में कोई परेशानी न हो।

    निजी वाहनों से पहुंचने वाले सिर्फ दो प्रतिशत

    राइट्स का अध्ययन बताता है कि सिर्फ दो प्रतिशत यात्री निजी वाहनों से आनंद विहार रेलवे स्टेशन आते हैं। इनके लिए नई पार्किंग नाले के किनारे बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। उसमें दोपहिया वाहन और कारों के लिए अलग-अलग पार्किंग बनाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही वाहनों के निकलने के लिए नाले के ऊपर से नया रास्ता बनाने का भी सुझाव दिया है।

    कामकाजी लोग अधिक करते हैं यात्रा

    इस स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों में कामकाजी ज्यादा होते हैं। राइट्स के सर्वे में यह भी बताया गया है कि यहां से ट्रेन में सवार होकर जाने वालों में 71 प्रतिशत कामकाजी हैं। 21 प्रतिशत व्यवसायी, छह प्रतिशत छात्र व दो प्रतिशत अन्य लोग यात्रा करते हैं। इनमें भी 55 प्रतिशत यात्री 18 से 25 वर्ष, 39 प्रतिशत 26 से 40 वर्ष, बाकी अन्य आयु वर्ग के होते हैं।

     