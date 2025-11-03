आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर और मजबूत हुई यात्रियों की सुरक्षा, अब शिकायत करना हुआ आसान
एनसीईआरटीसी ने आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक नई पुलिस चौकी स्थापित की है, जिसे दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है। यह चौकी स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास स्थित है। रोजाना हजारों यात्री नमो भारत ट्रेन से यात्रा करते हैं, इसलिए सुरक्षा बढ़ाना महत्वपूर्ण है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर के सभी स्टेशनों पर ऐसी चौकियां बनाने की योजना है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। एनसीआरटीसी ने यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आनंद विहार नमो भारत स्टेशन के पास नई पुलिस चौकी स्थापित की है। यह चौकी दिल्ली पुलिस को औपचारिक रूप से सौंप दी गई है।
इसके माध्यम से यात्री अब आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यह चौकी आनंद विहार स्टेशन के गेट नंबर-2 के पास बनाई गई है और पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेगी।
नमो भारत ट्रेन से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। आनंद विहार स्टेशन नमो भारत कॉरिडोर के सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले स्टेशनों में से एक है। पुलिस चौकी की स्थापना से यात्रियों की सुरक्षा और भी सुदृढ़ होगी और स्टेशन या ट्रेन से जुड़ी घटनाओं की शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी।
एनसीआरटीसी ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर के सभी नमो भारत स्टेशनों पर पुलिस चौकियां स्थापित करने की योजना बनाई है। न्यू अशोक नगर, गुलधर और दुहाई स्टेशनों पर निर्माण कार्य जारी है, जबकि साहिबाबाद गाजियाबाद स्टेशनों पर चौकियां पहले ही बनकर सुरक्षा एजेंसियों को सौंपी जा चुकी हैं।
यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी स्टेशनों और ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी 24 घंटे सेंट्रल सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर द्वारा की जाती है। साथ ही, प्रवेश द्वारों पर मल्टी-जोन मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती है ताकि नमो भारत की यात्रा सुविधाजनक और सुरक्षित बनी रहे।
