आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर और मजबूत हुई यात्रियों की सुरक्षा, अब शिकायत करना हुआ आसान

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। एनसीआरटीसी ने यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आनंद विहार नमो भारत स्टेशन के पास नई पुलिस चौकी स्थापित की है। यह चौकी दिल्ली पुलिस को औपचारिक रूप से सौंप दी गई है।

इसके माध्यम से यात्री अब आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यह चौकी आनंद विहार स्टेशन के गेट नंबर-2 के पास बनाई गई है और पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेगी। नमो भारत ट्रेन से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। आनंद विहार स्टेशन नमो भारत कॉरिडोर के सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले स्टेशनों में से एक है। पुलिस चौकी की स्थापना से यात्रियों की सुरक्षा और भी सुदृढ़ होगी और स्टेशन या ट्रेन से जुड़ी घटनाओं की शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी।