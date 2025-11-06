प्रदूषण रोकने के लिए आनंद विहार बस अड्डे पर नई पार्किंग व्यवस्था लागू, पहले आधे घंटे तक रहेगी मुफ्त पार्किंग

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। आनंद विहार क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण से प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। इसे कम करने के लिए हर जतन किए जा रहे हैं। इसी दिशा में कदम उठाते हुए बृहस्पतिवार को आनंद विहार बस अड्डे पर बस पार्किंग की अंतरिम रूप से नई व्यवस्था लागू कर दी।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीटीआइडीसी) के मुताबिक, इसके तहत पहले आधे घंटे तक बस पार्किंग निश्शुल्क होगी। उसके बाद आधे घंटे से आठ घंटे तक 100 रुपये और आठ घंटे से 24 घंटे तक 200 रुपये शुल्क लिया जाएगा। 24 घंटे से अधिक समय तक बस खड़ी रहने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहले 25 मिनट के 540 रुपये देने होते थे।



यह व्यवस्था मुख्य सचिव के निर्देश पर गठित उच्चस्तरीय समिति के निरीक्षण के बाद प्रभावी की गई है। इसका उद्देश्य है कि बसें बाहर सड़क पर खड़ी न हों। ऐसा करके उनके कारण जाम लगने से रोका जा सकता है। जिससे पीएम 2.5 स्तर को कम किया जा सकता है। उच्चस्तरीय समिति में शामिल शाहदरा डीएम शैलेंद्र सिंह परिहार, नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन उपायुक्त बादल कुमार और एडिशनल डीसीपी नेहा यादव ने बृहस्पतिवार को प्रदूषण का हाटस्पाट आनंद विहार क्षेत्र का निरीक्षण किया।

इसमें डीटीआइडीसी, डीएमआरसी, एनसीआरटीसी, डीपीसीसी और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण, धूल नियंत्रण और यातायात प्रबंधन से जुड़े उपायों की समीक्षा की गई। निगम उपायुक्त बादल कुमार ने बताया कि डीटीआइडीसी द्वारा किया जा रहा सड़क निर्माण कार्य एक सप्ताह में पूरे हो जाएगा, जिससे क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। डीएम शैलेंद्र परिहार ने कहा कि डीएमआरसी और एनसीआरटीसी ने अपने परिसरों में एंटी स्माग गन के संचालन की अवधि बढ़ा दी है।