दिल्ली के इस इलाके में साढ़े तीन करोड़ रुपये से होंगे विकास कार्य, लोगों को मिलेगी राहत
पूर्वी दिल्ली के अंबिका विहार और शिव विहार में गलियों और नालियों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने साढ़े तीन करोड़ की लागत वाले इस कार्य का शिलान्यास किया। दो महीने में पूरा होने वाले इस कार्य से जलभराव और गंदगी की समस्या दूर होगी। दिल्ली सरकार जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के अंबिका विहार और शिव विहार ए, बी और सी-ब्लाक की गलियों और नालियों के निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने स्थानीय लोगों से विधिवत रूप से निर्माण कार्य का शिलान्यास कराया।
बिष्ट ने बताया कि इस विकास कार्य पर लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत आएगी। करीब दो माह में यह पूर्ण हो जाएगा। इससे लंबे समय से चली आ रही जलभराव, गंदगी और टूटे रास्तों की समस्या दूर होगी। स्थानीय लोग राहत महसूस करेंगे।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। क्षेत्र की हर गली और हर मोहल्ले में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।
इस अवसर पर भाजपा नवीन शाहदरा जिलाध्यक्ष मास्टर बिनोद कुमार, पार्षद शिमला देवी, मंडल अध्यक्ष सीमा चौहान, तेजपाल सिंह चौहान, कुंवर पाल सिंह, किसानपाल सिंह, बीडी जोशी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय निवासी, महिलाएं और बुजुर्ग उपस्थित रहे।
