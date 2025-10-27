दिल्ली के इस इलाके में साढ़े तीन करोड़ रुपये से होंगे विकास कार्य, लोगों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के अंबिका विहार और शिव विहार ए, बी और सी-ब्लाक की गलियों और नालियों के निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने स्थानीय लोगों से विधिवत रूप से निर्माण कार्य का शिलान्यास कराया।

बिष्ट ने बताया कि इस विकास कार्य पर लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत आएगी। करीब दो माह में यह पूर्ण हो जाएगा। इससे लंबे समय से चली आ रही जलभराव, गंदगी और टूटे रास्तों की समस्या दूर होगी। स्थानीय लोग राहत महसूस करेंगे।